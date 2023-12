La Webbin Manfredonia sfata il tabù trasferta. Superato con autorevolezza il Ruvo di Puglia

Alla vigilia la gara si presentava piena di incognite, la giovane squadra ruvese nonostante una classifica critica rappresentava per il team di coach Carbone un’esame da superare soprattutto per cancellare il record negativo di sconfitte in trasferta.

Gara subito incanalata sui binari giusti grazie a determinazione e voglia di portare a casa un risultato positivo. La Webbin parte con Manfredi, Carmone, Virgilio, Grasso e Totaro A. Ruvo risponde con Eremita(17), Mirilli (4),Marinelli(4), Di Terlizzi(5) e Cantatore (5). In avvio di gara la Webbin perde Virgilio per infortunio,ma i viaggianti sono in palla e riescono a sopperire alla mancanza. Con tanta difesa e buone transizioni Manfredonia prende il primo vantaggio a fine quarto e ilpunteggio con il quale si chiude la dice tutta sull’andamento della gara, 18 – 29.

Nel secondo periodo i sipontini allungano fino al più 24, ottimo impatto degli under Mafrolla (4), Totaro (6) e Ciociola (5). A fine quarto sussulto dei locali che riescono a ricucire parte del gap 33 – 48.

Il terzo periodo inizia come la fine del precedente, la Webbin cala in attenzione e Ruvo arriva fino al -12 di metà periodo. Da qui in poi è solo Webbin che riesce a portare a casa la gara senza grossi sussulti con il punteggio di 104-66.

Ottima la prova offensiva di tutta la squadra, sugli scudi Carmone (25) e Ba (16), in doppia cifra ben altri 3 giocatori Manfredi (12), Grasso (10) e Totaro A (14).

La Webbin sale al 5^ posto in classifica in coabitazione con A. Bari e Barletta. Appuntamento sabato 9 dicembre ore 18:30 al paladante con lo Sporting club Bitonto.

TABELLINI

Fiore di Puglia Ruvo

Poli 1, Barile 4, Mirilli 4, Eremita 17, Marinelli 4,Ricci 5, Di Terlizzi 5, Cantatore R, Cantatore F., Sbaragli 18, De Chirico 3, Terlizzi,

All. Gargano

Webbin Manfredonia

Carmone 25, Vuovolo 8, Virgilio 4, Grasso 10, Totaro A 14, Mafrolla 4, Totaro N 6, Ciociola F 5, Ba 16, Manfredi 12.

All. Carbone

PARZILALI : 18 -29, 15 – 19, 15 – 24, 18 – 33.