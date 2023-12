La Pro Loco di Manfredonia: torna il Presepe artistico in Piazza del Popolo

Nell’ambito delle attività di animazione del territorio realizzate dalla Pro Loco di Manfredonia, torna in città il tradizionale Presepe artistico in cartapesta sipontina che sarà allestito in Piazza del Popolo dove è prevista s abato 16 dicembre alle ore 18,00 la cerimonia di benedizione con la presenza di S.E.R. Padre Franco Moscone CRS Arcivescovo, delle autorità civili e della cittadinanza.

L’opera artistica abbellirà uno dei luoghi più suggestivi di Manfredonia, creando una scenografia incantevole molto apprezzata dai residenti e dai visitatori della nostra città, con una serie di statue opportunamente restaurate dal maestro cartapestaio Matteo Trotta.

L’installazione del presepe artistico, i cui costi di restauro, trasporto, montaggio e smontaggio saranno a carico della Pro loco di Manfredonia e di alcuni privati, si aggiunge così ad altri eventi legati al programma “Manfredonia Christmas Experience” manifestazione ideata e realizzata dalla nostra associazione che si occupa di animare e impreziosire il centro storico della città e che gode del patrocinio dalla regione Puglia e dal comune di Manfredonia.

“L’idea di installare quest’opera artistica di pregio nasce dal principio fondante delle Pro Loco che, attraverso l’opera dei volontari, si prefigge lo scopo di abbellire il luogo dove si vive – dichiara Francesco Schiavone, presidente della Pro Loco di Manfredonia – in questo momento storico è necessario mettersi al servizio della città, regalando momenti e luoghi di svago e attrazione sia per i residenti che per gli ospiti che verranno a farci visita, al fine di agevolare l’incremento di flussi turistici. Ringrazio tutti i volontari della Pro Loco e l’amministrazione comunale che ha fin da subito condiviso l’idea proposta, patrocinando gratuitamente l’iniziativa.”

Il Natale è un momento di gioia per tutti, coinvolge ogni famiglia nei vari aspetti della vita quotidiana, per questo motivo la Pro Loco di Manfredonia augura a ciascuno di voi un periodo di serenità e di pace con se stessi e con gli altri.

Pro Loco Manfredonia