Cultura e formazione a Bari

Escape Campus nuova fucina di iniziative in città

Sabato 20 gennaio si è tenuto l’incontro inaugurale, dedicato al turismo, presso la nuova sede di Escape Campus in Piazza Umberto I, n22 a Bari. Grande entusiasmo per l’evento culturale riservato ai presenti che hanno potuto conoscere ed esplorare la nuova sede di recente ristrutturazione nel cuore pulsante della città. Sono intervenuti nel corso dell’incontro, la dott.ssa Loredana Campanelli, presidente regionale turismo CNA, l’assessora Ines Pierucci per le culture e politiche turistiche, l’assessora Carla Palone per le attività produttive, dottor Matteo Robustella direttore e delegato per ITS Turismo Academy Puglia, la dott.ssa Arianna Petruzzelli de Le comari di Puglia, Raffaele Misceo Ceo founder di Escape Campus, Carlo Misceo direttore commerciale Escape Campus e la dott.ssa Valentina Curci direttrice didattica della scuola.

Grande partecipazione ed interesse sulle tematiche affrontate nel corso dell’incontro culturale, accoglienza, coraggio, lungimiranza, imprenditoria giovanile, amore per il territorio, crescita culturale. Molti i complimenti e gli auguri per quella che risulta essere una presenza importante e formativa in città. “Rientrare nella propria terra con competenze acquisite anche da esperienze professionali estere è segno di grande amore per il proprio territorio e forza circa le proprie radici” afferma l’assessora Ines Pierucci

Tra gli altri intervenuti alla cerimonia inaugurale anche l’assessora Carla Palone che con sentimento di vicinanza ha applaudito all’iniziativa culturale promossa dai due giovani imprenditori, sottolineando l’importanza della vicinanza delle istituzioni a tali importanti azioni imprenditoriali.

“Sono felice di come si stia ben strutturando la sede barese e tornare nella mia città, anche se ad intermittenza, è sempre un dolce rientro. Si lavora tanto, ma vedere concretizzarsi situazioni costruttive e operative è un privilegio cui auspico sempre” Dichiara Raffaele Misceo, Ceo Escape Campus

“Ci sono tante belle novità in arrivo e siamo felici di aprire la nostra sede ad un dialogo tra le parti e i bisogni culturali di una città metropolitana sempre in fermento e ricca di vitalità. Siamo attenti ad una crescita territoriale ed un consolidamento necessario nella nostra terra: Bari è la base italiana di Escape Campus e non potevamo pensare a luogo migliore per rendere performanti le nostre attività” afferma Carlo Misceo, direttore commerciale Escape Campus

La regione Puglia è una regione che vanta bellezza e la formazione è un tassello fondamentale anche per abbattere certe distanze con il resto del paese, il turismo è una porta in costante scoperta, bisogna giungere preparati e pronti a ricevere nel giusto modo gente proveniente da ogni parte del mondo.

L’entusiasmo e la certezza che il futuro va accompagnato sempre con la formazione e il lavoro intenso hanno trasformato la sede di Piazza Umberto in una vera e propria fucina di idee, volano di una nuova base culturale per la città di Bari. Sicuri che andar via dalla propria terra per imparare è un dovere e diventa consapevolezza per un ritorno che sia foriero di crescita e opportunità per ciò che ha saputo aspettarci. Ad maiora semper.