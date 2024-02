Manfredonia, Carnevale e i suoi sapori

Il Carnevale non è solo sinonimo di divertimento, spensieratezza e gioia di vivere, bensì occasione per gustare nei ristoranti di Manfredonia i piatti tipici che la nostra gastronomia offre. La cucina locale si richiama a quella propria della Puglia. Molto frugale, basata su prodotti genuini: farinacei, olio extravergine d’oliva, vegetali freschi e secchi, carni bovine, ovine, suine. Al pane confezionato in pagnotte, fa spicco la pasta fresca, preparata con grano duro del Tavoliere e da semola. Prodotti dai quali si ottiene una miriade di forme. Gustosissime le orecchiette con la rucola selvatica al sugo di pomodoro fresco o di carne condite con la ricotta dura. Che dire del ragù del macellaio, lo stufato di braciole, involtini di carne bovina. I turcenille (involtini fatti con le interiora di agnello). I piatti più pregiati però, sono quelli a base di pesce, che abbonda nel nostro Golfo. Polpi, seppie, spigole, triglie coi baffi, orate, calamari, sogliole, sgombri, anguille, sbarroni, gronghi, dentici e una miriade di frutti di mare. Oltre ai troccoli al ragù di seppia ripiena, il vanto della gastronomia sipontina è a ciambotte, piatto tipico costituito dalla fusione di varie specie di pesci e molluschi, ancora oggi ricercatissimo dai buongustai. Una vera leccornia sono, poi i prodotti caseari ottenuti dalla lavorazione in loco del latte di pecora, di vacca e di bufala. La ricotta di pecora, le mozzarelle, le provole di bufala (o bufaline). Il formaggio pecorino fresco o stagionato, provoloni, burrate e manteche. Squisita a farréte, il rustico tipico del Carnevale di Manfredonia che trae il suo nome dal farro, antico tipo di frumento dal quale l’antica nobiltà romana ricavava una focaccia che offriva ai propri commensali in occasione di cerimonie nuziali. Un’altra leccornia che i sipontini preparano per i nostri graditi ospiti è u scagghjiuzze fatto con farina di granturco, impastata con acqua e un po’ di sale. È servito in tocchetti di 4/5 cm di lato e 1 cm di spessore dopo averlo fritto in olio extravergine d’oliva. Questa dunque è Manfredonia, la nostra gente, il nostro Carnevale. Buon divertimento e… Buon Appetito!!

di Matteo di Sabato