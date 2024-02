La Gargano Sailing partecipa alla International Carnival Race di Crotone

Dal 9 al 13 febbraio si è disputata la BPER Crotone International Carnival Race 2024 che ha visto la partecipazione di ben 320 velisti della classe Optimist provenienti da 7 nazioni. Evento abbinato alla prima tappa del Trofeo OptiSud, circuito promozionale di regate della classe Optimist promosso dalle Zone FIV IV-Lazio, V-Campania, VI-Calabria e Basilicata, VIII–Puglia e IX–Abruzzo e Molise che ne costituiscono il Comitato Promotore. I ragazzi della scuola di vela Gargano Sailing di Manfredonia hanno preso parte a questo importante appuntamento che ha radunato in Calabria molti forti giovani velisti. Per la Gargano Sailing Team hanno gareggiato: Manfredi Di Sabato, Maya Damiano, Sofia Del Sordo e Alessandro Ognissanti, accompagnati dagli istruttori Rocco Guerra e Michelangelo Del Bravo. Un appuntamento impegnativo ma esaltante allo stesso tempo con condizioni meteo sontuose e variabili che non hanno affatto intimorito i temerari velisti già molto esperti nonostante la giovane età. La Gargano Sailing fa vivere ai propri ragazzi il mare tutto l’anno temprandoli e rafforzando la propria autostima, rendendoli autonomi nella scelta della strategia delle rotte leggendo il vento, amico di gioco. Il programma agonistico di quest’anno della Gargano Sailing è fitto di date nell’area Puglia ed in altri circuiti nazionali. Buon vento ai nostri giovani velisti.

di Matteo Borgia