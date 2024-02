Vitulano Drugstore Manfredonia, prestazione sontuosa in casa della Futura

Il Vitulano Drugstore Manfredonia cala l’ennesima prestazione clamorosa di questa stagione e finalmente vede arrivare i meritati tre punti: al PalAttinà di Lazzaro (Reggio Calabria) i sipontini infliggono un dominante 2-5 alla Polisportiva Futura, battuta in casa prima di venerdì 16 febbraio solo dal Città di Melilli. Anche la capolista Benevento è caduta su questo campo difficile: i sanniti non scappano, Roma e Lazio possono al massimo pareggiare la seconda posizione con una partita in più.

Ricarica di entusiasmo fatta, ora bisogna trovare le energie: martedì 20, al PalaScaloria a partire dalle 19:00, ci si gioca l’accesso alle Final Four di Coppa Italia contro l’Itria.

CRONACA

Il primo tempo restituisce uno degli apici di gioco dei sipontini in questa stagione. Stappa la partita Roberto Giampaolo che scappa a destra e la mette all’angolino: nulla da fare per Paolo Parisi (costretto, subito dopo, ad uscire in favore di Tonino Martino). Il Donia ha una marcia in più ben percepibile: il raddoppio arriva con Michele Murgo che riceve da calcio d’angolo e insacca al volo di mancino. Il terzo gol spegne parzialmente il grande entusiasmo del PalAttinà: ci pensa Wilmer Cabarcas Ronaldo a ribattere in rete un suo precedente tiro parato da Martino.

Nella ripresa, neanche il portiere di movimento riesce a cambiare particolarmente la musica. Il poker sipontino è firmato dal rientrante Dariush Djelveh, sfruttando l’espulsione di Simone Minnella. La prima rete dei calabresi è del capitano Jean Carlos Cividini in contropiede. Non basta, però, a ribaltare le sorti dell’incontro: Ronaldo punisce il power play, segnando dalla sua metà campo il suo diciassettesimo gol in campionato (diciottesimo in stagione in sedici presenze). Spazio, poco dopo, per un vano gol di Antonio Pannuti.

FORMAZIONI

Polisportiva Futura: Martino, Pannuti, Scopelliti, A. Labate, A. Squillaci, Pizetta, Honorio, Cividini (c), Parisi, G. Squillaci, Minnella, F. Labate. All. Fiorenza.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Ronaldo, Manzella, Taliercio, Murgo, Zullo, Djelveh, Nenna, Galli, Giampaolo, Vallarelli. All. Ceppi.

TABELLINO

6’33″pt Giampaolo, 11’09″pt Murgo, 16’57″pt, 15’40″st Ronaldo, 4’10″st Djelveh, 14’23″st Cividini, 16’35″st Pannuti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Minnella (e, aa), Ronaldo (a), Martino (a).

Per classifica e risultati: divisionecalcioa5.it/competizioni

Highlights: https://www.facebook.com/share/v/gf9v44hGGYruqCPi/

Foto: Domenico Timpano (Polisportiva Futura)

Comunicato: Alessandro Leone (area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia)