Trenitalia Puglia: piano collegamenti per le festività pasquali

in circolazione treni AV e Intercity

bus sostitutivi nella tratta interrotta per la frana

potenziata l’assistenza clienti nelle principali stazioni

In vista delle festività pasquali Trenitalia ha predisposto un piano di collegamenti per garantire l’offerta dei treni Alta Velocità e Intercity da e per la Puglia.

Per assicurare gli spostamenti nei giorni precedenti e successivi alle festività pasquali, saranno garantiti bus sostitutivi da Lecce, Bari, Foggia verso Benevento e Roma (e viceversa) a seguito dall’interruzione per una frana sulla linea Foggia-Benevento. Inoltre, alcuni treni Intercity saranno instradati su percorsi alternativi.

Più di 100 addetti all’assistenza forniranno informazioni utili alla clientela su bus sostitutivi e percorsi alternativi nelle stazioni di Roma Termini, Bari Centrale, Lecce, Foggia, Benevento e Caserta.

I clienti che sono registrati al servizio di smart caring riceveranno preventivamente tutti i dettagli del proprio viaggio attraverso SMS/e- mail. Ulteriori informazioni sono disponibili su app di Trenitalia, sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, canali social e web del Gruppo FS Italiane, numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, self-service e agenzie di viaggio convenzionate.