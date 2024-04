La Giornata  dello sport-cultura e salute mentale

“Un calcio alla normalità” è il titolo dell’incontro che avrà luogo giovedì 11 aprile 2024 in occasione della “Giornata dello Sport-Cultura e Salute Mentale”. Ad organizzarlo l’ANPIS (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale Puglia). Di eccezionale impatto socio-culturale la scelta della location: la Biblioteca comunale di Monte Sant’Angelo, città con due siti UNESCO e candidata a Capitale della Cultura 2025. Oltre al Comune di Monte Sant’Angelo.molti sono gli Enti che hanno aderito alla brillante iniziativa, tra cui: l’Accademia Calcio Monte, l’ASL FG-Puglia Salute, e la Provincia di Foggia. Per l’occasione interverrà con la sua testimonianza la scrittrice Simona Lapomarda la quale, per l’occasione presenterà il suo libro: “Il dolore di oggi sarà la vittoria di domani”. Tema di notevole spessore sociale e umano. E’ notevole che sia una giornata speciale…la migliore relazione non è quella che unisce persone perfette, ma tutte quelle speciali, dove ognuno impara a convivere con i difetti degli altri ed ammira le sue qualità” ”Un calcio alla Normalità” è un importate evento di sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento della società civile per contrastare la cultura dell’indifferenza e della discriminazione a favore delle persone e/o disagi psichici. Lo sport è un mezzo di integrazione sociale, divertimento e di amicizia nel rendere protagoniste le persone, senza esclusione di nessuno”. Un messaggio molto forte in una società dove il dilagare del consumismo, dell’indifferenza hanno distrutto quanto di bello la vita ci offre: l’amore. la solidarietà, l’inclusione, elementi essenziali attraverso i quali è possibile superare ogni difficoltà. Basta volerlo.

Matteo di Sabato