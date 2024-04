Celebrazione della prima giornata regionale della costa pugliese

Si è celebrata questo pomeriggio a Bari la prima “Giornata regionale della costa pugliese” che, attraverso l’organizzazione di iniziative, manifestazioni, incontri e tavoli di approfondimento, mira a promuovere nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni la cultura e la conoscenza del sistema costiero e delle peculiarità connesse alla sua tutela e fruizione.

La “Giornata regionale della Costa”, che si celebrerà il 12 aprile di ogni anno, è stata istituita con la legge regionale n. 15/2024 promulgata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e inviata al BURP per la pubblicazione.

“La Puglia è la regione peninsulare italiana con la costa più lunga, con i suoi 985 chilometri che gestiamo riuscendo a primeggiare anche per la qualità del nostro mare”, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Demanio, Raffaele Piemontese, sottolineando come “questo patrimonio naturale sia la base principale della nostra attrattività turistica e di un’economia blu sempre più vivace, che sosteniamo attraverso la sempre più stretta integrazione tra le diverse politiche”.

Per l’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio “è decisivo tutelare un pezzo identitario della Puglia, ma anche promuovere una gestione integrata delle coste. Questa legge è molto importante perché non è soltanto l’istituzione di una giornata che diventa simbolica, ma è accompagnata da indicazioni importanti per la gestione integrata dell’ambiente costiero”.

“La Regione Puglia è la prima in Italia che istituisce una giornata dedicata interamente a questo patrimonio straordinario del territorio italiano che è la costa – ha aggiunto il contrammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica – La Guardia Costiera per nome e per tradizione antica, ha un impegno maggiore lungo le coste e nei porti. Quindi oggi è un inizio. Speriamo di essere efficaci ed utili a tutte le istituzioni per accompagnarle verso un percorso di maggiore attenzione rispetto a questo patrimonio immenso che è il sistema costiero regionale e nazionale, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Noi siamo qui per servire e mettere a frutto tutto questo entusiasmo, cominciando da oggi a tenere i riflettori accesi sulla costa tutto l’anno”.

La Regione Puglia, in collaborazione con il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, previ appositi accordi o intese con i soggetti istituzionali competenti, si impegna inoltre a promuovere tutte le iniziative finalizzate a una gestione integrata della costa, in sinergia con le comunità costiere e le altre istituzioni a vario titolo operanti sul territorio.

L’evento di presentazione della legge, moderato da Donatella Bianchi e Annamaria Ferretti, si è svolto nel teatro Kursaal Santalucia.