Youth in Town, ragazzi speciali per rendere speciale Manfredonia

Nei giorni scorsi alcune strade di Manfredonia hanno visto la pacifica invasione di ragazze in tuta da lavoro intente a decorare i muri accanto ad alcune attività commerciali con frasi e disegni. L’iniziativa fa parte di un progetto ideato dalla ProLoco di Manfredonia intitolato “Youth in Town”. Il progetto vedrà la realizzazione di cinque laboratori, curati da esperti dei vari settori presi in considerazione: Cucina, Riciclo creativo, Arti urbane Visual, Arti urbane Musica e Gioca Yoga. Finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del programma Puglia Capitale Sociale 3.0, questo progetto nasce dall’esigenza di una rinascita morale, culturale ed estetica della città e della sua comunità attraverso la creazione di un hub diffuso in cui i ragazzi speciali possano ricevere stimoli per la loro creatività e per sentire Manfredonia e i suoi luoghi come un posto da curare, migliorare e nel quale sentirsi a casa; ma allo stesso tempo fare qualcosa per sé e per il proprio benessere, come praticare yoga, o apprendere qualcosa di nuovo che possa essere utile e renderli autonomi, come imparare a cucinare. Sono stati coinvolti nelle attività i ragazzi e le ragazze della Cooperativa Airone, dell’Associazione Anffas Manfredonia e della Casa Famiglia “Speranza”. “Crediamo fermamente nel valore dei nostri ragazzi speciali che costituiscono il vero capitale sociale da coinvolgere e con cui costruire qualcosa di bello per la nostra città” ha affermato il Presidente della Pro Loco Manfredonia Francesco Schiavone, promotore di questa bella iniziativa.

Mariantonietta Di Sabato