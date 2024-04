DEMOS Manfredonia presenta il terzo incontro di connessioni e conversazioni di politica generativa sul tema

Democrazia Solidale presenta il terzo appuntamento di condivisione, riflessione e contaminazione sulle Politiche per la Comunità che avrà luogo, giovedì 18 aprile 2024, a Manfredonia (in Via San Francesco), presso ex Fabbriche di San Francesco, dalle ore 19.15, perché le Comunità devono poter ritrovare nella Politica una voglia di cambiamento reale.

Al terzo incontro di Democrazia Solidale sul tema “LA CITTÀ CHE CURA. CULTURA E SOCIALITÀ, SVILUPPO E CRESCITA CIVILE” conversano Appassionati Costruttori di Futuro: Ciro Del Nobile (Coordinatore DEMOS Manfredonia); Paolo Balzamo (Ph.D. in Dinamiche Formative ed Educazione alla Politica); Corrado De Benedittis (Sindaco di Corato – Coordinamento DEMOS Nazionale); Beniamino Marcone (Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Educative e Culturali Città di Corato – Coordinatore DEMOS Puglia); Antonio Piangiolino (Funzionario Pubblico; già Assessore LL.PP., Beni Culturali, Transizione Digitale e Reti Pubbliche Città di Acquaviva delle Fonti).

La conoscenza diffusa rappresenta una delle risorse più pregiate, indispensabile per raffinare la complessità delle POLITICHE PUBBLICHE e, quindi, ridurre il loro rischio di errore. ASCOLTARE attentamente i cittadini esperti, nella delicata fase di progettazione e di decisione, significa, in fondo, ridurre gli sprechi.

UN POTERE DISTRIBUITO concepisce le Politiche Pubbliche come una CONVERSAZIONE CIRCOLARE.

Si tratta di RIPOSIZIONARE LA POLITICA IN UN ATTEGGIAMENTO ORIZZONTALE, afferma Paolo Balzamo riprendendo il pensiero e l’azione di Guglielmo Minervini, infatti, una Politica che matura le sue decisioni dal dialogo con la Comunità compie una rivoluzione radicale. Cede potere, anzi, meglio, lo restituisce ai cittadini, per guadagnare potenzialità. Mette in condivisione la decisione ma in cambio riceve legittimazione. Ottiene riconoscimento sociale. Recupera reputazione e, dunque, capacità di incidere.

GUADAGNA POSSIBILITÀ DI CAMBIAMENTO.