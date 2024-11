Al Galà della Vela premiate le eccellenze della Gargano Sailing Club

Sabato 23 novembre si è tenuto a Bari il Galà della Vela 2023/2024. Un importante riconoscimento della VIII Zona FIV a tutte le eccellenze che si sono distinte nelle varie discipline veliche in Italia e nel mondo portando in alto il nome della Puglia. Grande emozione e grande lustro per le città di Manfredonia e Monte Sant’Angelo grazie alla Gargano Sailling Club SSD che ha portato entrambe le sue squadre agonistiche, quella Optimist (6/12 anni) e quella 420 (12/20) a ritirare numerosi premi e salire sul podio. La Gargano Sailing opera su Manfredonia ma ha sede nel territorio di Monte Sant’Angelo. La piccola Maya Damiano, otto anni, arriva seconda ad un solo punto dal primo classificato per la classe Optimist cadetti; la coppia Manfredi di Sabato (12 anni) e Alessandro Ognissanti (13 anni) ricevono il premio Under 17 per la categoria 420. Giulia Damiano (16 anni) e Chiara Ruggiano (18 anni) ricevono il primo premio femminile nella categoria 420. Trionfano nel primo assoluto e mix Angela di Sabato (18 anni) e Rocco Guerra (20 anni). Campioni di Puglia nella classe 420. Grande soddisfazione per la targa conferita a Rocco Guerra per la sua qualità di eccellenza nell’ambito della Vela per aver portato con i suoi innumerevoli titoli e campionati lustro alla vela Pugliese in tutto il mondo. Un vivaio di giovani talenti guidati dall’allenatore Michelangelo Del Bravo e dallo stesso Rocco Guerra che da atleta della Gargano Sailling ne è diventato istruttore e a cui quest’anno si è aggiunta anche la stessa Angela Di Sabato. Insomma, piccoli talenti crescono, diventando protagonisti principali di uno sport tanto bello quanto avvincente e formativo. Fittissimo il programma degli eventi di quest’anno: raduni regionali e nazionali; regate e clinique da Crotone a salire in tutta Italia. Tanti eventi anche qui a Manfredonia organizzati da questa giovane società che richiameranno tutti gli appassionati del mare e tanti che ancora devono scoprirlo. Buon vento ragazzi. WeareinPUGLIA.

di Vito Marchitelli