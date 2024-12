Piemontese, investimenti per 9 milioni di euro per lo sport e nuovi finanziamenti entro Natale

“Grazie all’assestamento di bilancio e all’impegno degli uffici regionali, abbiamo finanziato con un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro tutte le domande presentate ai principali avvisi pubblici dedicati allo sport per quest’anno: un risultato straordinario che testimonia la nostra attenzione verso le eccellenze sportive, i grandi eventi sportivi e le manifestazioni che promuovono inclusione e attività fisica su tutto il territorio”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, commentando gli scorrimenti di graduatoria e gli esiti istruttori che, in questa settimana, sono stati diffusi e che hanno riguardato gli avvisi per i grandi eventi sportivi, le manifestazioni, i progetti, le eccellenze sportive e i contributi all’acquisto delle attrezzature sportive.

Tra i risultati più significativi, spicca il finanziamento di 61 Grandi Eventi Sportivi, tra cui il Campionato del Mondo di Offshore a Rodi Garganico, la World Triathlon Para Cup a Taranto e i Campionati Italiani di ciclismo paralimpico a Spongano.

Pronti ai nastri di partenza forti del sostegno regionale ci sono anche 3 eventi che apriranno la prima parte del 2025: il Torneo Tennis ITF maschile con premio di 15.000 dollari che si terrà a Foggia a marzo, il Campionato italiano Under 23 di Sciabola, Fioretto e Spada che si terrà sempre a Foggia ad aprile e la qualificazione Italia-Spagna per gli Europei 2026 di Pallamano che si terrà a Fasano.

Tra i principali Grandi Eventi Sportivi finanziati e realizzati quest’anno ci sono anche l’Hydrofly -Word Championship – Gran Volo di Puglia tenuto a Bari a fine agosto, la Pizzomunno Cup svolta tra Manfredonia e Vieste a fine settembre 2024, il Grand Prix Italia 2024 – Mediterraneo Open Water Taranto con nuoto in acque libere nel canale navigabile di Taranto sempre a settembre e l’”Endurance Puglia Experience”, finale del Circuito FISE e Coppa Italiana Giovani Cavalli svoltasi a Carovigno a novembre.

Sono state inoltre approvate le graduatorie definitive che hanno permesso di finanziare 203 manifestazioni sportive, coinvolgendo 110 associazioni e Comuni in tutta la regione.

“Questi eventi non solo valorizzano le nostre città, ma generano ricadute economiche importanti per i territori attraendo persone aldilà dell’alta stagione balneare: abbiamo investito oltre 3 milioni e 400 mila euro per i Grandi Eventi e circa 1 milione e 600 mila euro per le manifestazioni sportive locali, garantendo la realizzazione di progetti di altissimo livello”, ha proseguito Piemontese.

Particolare attenzione è stata rivolta agli atleti e alle associazioni che rappresentano l’eccellenza sportiva pugliese. “Grazie all’Avviso C, abbiamo premiato 330 tra atleti individuali e associazioni sportive, con contributi che riconoscono il valore del loro impegno”, sottolinea l’assessore aggiungendo “l’orgoglio di annoverare tra i premiati 50 sportivi paralimpici, a cui è stata riservata un’attenzione speciale”.

Un altro tassello fondamentale è stato rappresentato dall’Avviso A/D per la promozione dell’attività fisico-motoria. Sono stati finanziati 460 progetti, grazie a un investimento complessivo di oltre 1 milione e 700 mila euro, che hanno coinvolto associazioni sportive e comuni in tutte le province pugliesi.

La Regione Puglia ha inoltre attribuito a 128 tra associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni e associazioni di promozione sociale, contributi per complessivi 900 mila euro finalizzati all’acquisto di attrezzature sportive. Analoghi contributi per 400 mila euro sono stati approvati con 60 Comuni beneficiari.

“Entro Natale pubblicheremo gli esiti degli avvisi per i contributi all’acquisto di attrezzature sportive per persone con disabilità e per le spese legate alle trasferte”, conclude Piemontese, ringraziando “gli uffici della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport per avere concluso il lavoro entro il 2024, come ci eravamo prefissi”