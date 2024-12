Continuità territoriale Gino Lisa, De Leonardis (FdI): “Al Ministero dei Trasporti stanno ancora aspettando che Emiliano dica cosa intende fare per il volo Foggia-Milano Linate”

“Il 2024 volge al termine e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti stanno ancora aspettando che Emiliano fornisca informazioni su come la Regione Puglia intenda operare per garantire la cosiddetta continuità territoriale per il volo Foggia-Milano Linate”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Il Mit, nel richiamare la necessità di un lavoro congiunto Ministero, Regione ed Enac da valorizzare in una Conferenza di Servizio, ha richiesto alla Regione Puglia, così come avvenuto per altre Regioni, di poter acquisire informazioni preliminari rispetto alla Conferenza di Servizio al fine di superare il vaglio di Bruxelles. Il Mit, infatti, già lo scorso maggio, manifestava la volontà di intervenire e piena disponibilità di accompagnare la Regione Puglia per valutare congiuntamente la sussistenza dei presupposti per la continuità territoriale concernente il collegamento aereo Foggia-Milano Linate, che è necessaria per garantire voli continuativi e l’accesso a tariffe agevolate, previa imposizione degli oneri di servizio pubblico.

Ad oggi tutto tace quando, invece, sarebbe necessario stimolare ulteriormente l’aeroporto di Foggia che sta dimostrando tutto il suo valore strategico all’interno di un’area ben più ampia della Capitanata, essendo punto di riferimento per i viaggiatori di regioni e province limitrofe rispetto alla nostra, oltre che un imprescindibile volano per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio. Ho quindi presentato una interrogazione urgente al presidente Emiliano e all’assessore Cilento per sapere se e quali attività ha posto in essere la Regione Puglia in questi mesi per corrispondere alla richiesta del Mit. Ove ciò non sia accaduto è ovviamente indifferibile per il governo regionale mettersi a lavoro su questo tema e non penalizzare come sempre la Capitanata rispetto ad altre province pugliesi”, conclude De Leonardis.