Potenziare l’Arte e la Cultura per lo sviluppo del territorio

E’ anacronistico parlare di Cassa del Mezzogiorno, Contratto d’Area, ex Anic, ecc. Basta con i mostri-ricordi del Passato! Papa Francesco sta aprendo le “porte” per il Giubileo, simbolo di Ri-nascita e conversione. Anche l’arcivescovo di Manfredonia Padre Franco Moscone le ha aperte all’inizio del nuovo anno. Occorre guardare avanti. Lasciamoci guidare da loro, seguendo i dettami solidaristici e di Libertà enunciati dalle Sacre Scritture. I lieti auspici si sono prospettati favorevolmente per i lavoratori della neonata Coopla Green, resuscitata dalle ceneri della ex Doplà, grazie agli interventi della Regione Puglia, sollecitata dal Comune di Manfredonia. Il territorio apre anche le porte agli imprenditori provenienti dalla Cina che insediano grandi strutture commerciali con nuove prospettive per i lavoratori locali. Il mercato per sopravvivere deve contrastare la concorrenza dei magnati dell’E-commerce che soppiantano il micro commercio locale, impotente nell’affrontare al ribasso i costi dei prodotti richiesti da un consumatore sopito e soggiogato dal conformismo. Manfredonia per uscire da questa impasse sta puntando il proprio sviluppo socio-economico sul Turismo e sulla Cultura attraverso la valorizzazione dei propri gioielli artistici, storici, gastronomici, folkloristici e paesaggistici, disponibili in abbondanza. Ciò è fattibile grazie a un proficuo “lavoro sociale di rete” tessuto tra le Istituzioni (Comune, Scuole, Parrocchie) e il privato sociale, rappresentato dal Terzo Settore. Le festività natalizie e del capodanno appena trascorse a Manfredonia, sono state vissute all’insegna di tanta buona musica grazie all’apporto degli Istituti scolastici, della Banda cittadina, diretta dal maestro concertatore Giovanni Esposto, e delle tante associazioni culturali e sportive che hanno allietato le serate con concerti, mostre presepiali e spettacoli a tema. Le chiese sono diventate il palcoscenico privilegiato per canti e preghiere dedicate al Bambin Gesù. Con la gioia nel cuore e l’amore per la “musica” Manfredonia guarda con ottimismo al futuro. Occorrerebbe però fare un passo avanti per valorizzare i “talenti” artistici del territorio che studiano con tanta passione. Per poter “vivere di cultura” occorre incentivare i giovani artisti con equi compensi. Occorrerebbe pagare un ticket per assistere ai concerti, alla Casa di Babbo Natale allestita con dovizia di particolari. Un plauso alla Proloco, alle associazioni presepistiche e ai tanti volontari dell’Anfass che hanno decorato il centro storico e ravvivato con la rappresentazione del Presepe Vivente. In qualsiasi città e borgo d’Italia si paga un ticket per visitare le attrazioni turistiche. E a Manfredonia? Nelle future programmazioni turistiche occorrerà provvedervi al fine di finanziare le attività culturali e i tanti lodevoli artisti locali. Occorrerebbe investire maggiormente nella formazione artistica pubblica, consentendo ai giovani discenti di poter proseguire gli studi gratuitamente nelle scuole di ogni ordine e grado così da garantire il pieno e libero accesso a tutti gli appassionati d’arte. La musica è una disciplina che se impartita da piccini aiuta alla crescita dell’infante, potenziandone le abilità e capacità attraverso lo stimolo dell’emisfero destro del cervello. Non occorre essere un genio o un prodigio per amare e lasciarsi trasportare dalle note che rallegrano l’animo ed elevano lo Spirito. Manfredonia potrà sviluppare la propria vena artistica con un’adeguata programmazione dell’offerta formativa degli Istituti scolastici del territorio, facendo anche delle scelte coraggiose e lungimiranti. Imitiamo le buone prassi come quelle dei paesi scandinavi che garantiscono l’accesso gratuito fino all’istruzione universitaria, potenziando tutte le forme ed espressioni dell’Arte. Solo così avremo cittadini più felici, rispettosi e solidali.

Grazia Amoruso