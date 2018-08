“Conad, persone oltre le cose”

Cara Conad avete un debito di riconoscenza, pagatelo!

Dopo aver creato il deserto commerciale, sia a Manfredonia-Monte Sant’Angelo che a San severo, dopo aver fatto chiudere centinaia di piccoli esercizi, con la perdita di centinaia di posti di lavoro è messo fuori gioco centinaia di famiglie mono reddito, ora Conad annuncia il licenziamento di più della metà del personale. Dopo aver già provveduto non poco tempo fa ad un’altra scrematura del personale.

Sappiamo bene che Conad è una cooperativa, che si muove in sinergia con Coop, ma loro non sono quelli dei valori? delle persone oltre le cose? delle sinergie con i prodotti del territorio? Su via….in Puglia avete fatto acquisizioni importanti, gran parte delle vostre vendite provengono dalla Puglia, cercate di essere seri. In un mega bilancio come il vostro non saranno poche decine di lavoratori a portarlo a fondo. Avrete più danni commerciali se procederete a licenziare che a mantenere intatti i livelli occupazionali.

Fate una scelta manageriale, siate lungimiranti.

Per queste famiglie è in gioco la sussistenza per voi è in gioco la vostra credibilità commerciale. Alla politica il compito agire con efficacia.