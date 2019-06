ll Meetup 5 Stelle Manfredonia, soddisfatto della sentenza che annulla l’aumento della COSAP

ll Meetup 5 Stelle Manfredonia, accoglie con soddisfazione la decisione del TAR scaturita dalla meritoria iniziativa promossa dalla Confcommercio delle provincia di Foggia volta a scongiurare un provvedimento lesivo delle attività economiche locali e dei comuni cittadini, che, lo ricordiamo, fissava l’aumento del 300% della COSAP (canone occupazione spazi pubblici) per l’anno 2019. Il TAR della Puglia, con sentenza del 19 giugno, pubblicata il 26, ha accolto il ricorso proposto dalla Confcommercio annullando la delibera della Giunta Comunale. Secondo i giudici amministrativi: l’atto impugnato è illegittimo, “avendo provveduto a modificare una delibera di Consiglio Comunale con una delibera di Giunta”. Infatti la determinazione delle tariffe COSAP è riservata al Consiglio Comunale, come cita anche lo stesso Regolamento COSAP del Comune di Manfredonia. “Ne consegue necessariamente che la deliberazione fatta oggetto di impugnativa doveva essere adottata dal Consiglio e non dalla Giunta municipale del Comune di Manfredonia”. Si augura che il Commissario Piscitelli recepisca l’invito del tribunale “di tener conto dei contenuti di merito del ricorso”, per quel che riguarda le azioni che dovranno essere adottate dopo la sentenza di annullamento. Il contribuente non può subire aumenti spropositati, ingiustificati e retroattivi a stagione turistica già iniziata.

