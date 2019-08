Questa mattina alle ore 9:30 circa una rapina ha interessato la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ubicata in via Aldo Moro. Un uomo disarmato, munito di maschera in lattice, ha scavalcato la cassa prelevando il bottino, non ancora quantificato. Attraverso le telecamere di videosorveglianza la polizia sta indagando sull’eventuale presenza di un complice che lo attendeva fuori dall’edificio

