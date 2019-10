Campionati Italiani Individuali di Atletica categoria Cadetti: in pista il sipontino Francesco Calò

Si svolgeranno a Forlì i Campionati Italiani Individuali in pista e anche per rappresentative Regionali 2019 a cura della Società EDERA ATLETICA FORLI presso lo stadio comunale “C. Gotti ” di Via Campo di Marte 1.

In pista anche il nostro atleta FRANCESCO CALO’ insieme alla rappresentativa della Puglia a gareggiare a livello individuale nella gara dei mt 2000 sabato pomeriggio alle ore 17,30 . Una gara che vede i più forti atleti della categoria Cadetti a contendersi il titolo italiano dei mt 2000, tra i quali spicca il nome del pugliese Ribatti con il tempo di 5.44 e poi ancora il campano Gambardella con 5.46 e ancora il pugliese Farina con 5.48 e il laziale DE Rosa CON 5.49 e 47 e il nostro CALO’ con 5.49.76 e ancora il trentino Ropelato con 5.50 e ancora i migliori 20 atleti in rappresentanza dell’Italia intera.

Dopo le brillanti gare di cross in Lombardia e i Campionati regionali di cross pugliesi il nostro portacolori sipontino si è distinto in altrettanti meeting organizzati in Puglia e in altre regioni limitrofe migliorando i suoi risultati di gara in gara, non ultima la brillante vittoria al trofeo Musacchio per regioni svoltosi recentemente a Isernia, dove vince la gara dei mt .2000 ottenendo la miglior prestazione personale e battendo il favorito atleta pugliese Farina e Gambardella, atleti che troverà in pista sabato 5 ottobre 2019 a Forli.

E’ inutile sottolineare lo sforzo della famiglia e di tutti noi che vediamo sfrecciare lungo il viale di Siponto la sagoma di questo brillante atleta sempre sorridente e sempre solitario poiché non ci sono compagni di allenamento che possono fargli compagnia in quanto i suoi ritmi di allenamento sono proibitivi a quasi tutti gli atleti della nostra città.

Francesco è seguito attentamente da suo padre Sandro e allenato da Lello Colabella e in ultimo è seguito da Pasquale De Luca per la parte della postura di gara e dalla ASD Gargano 2000 Manfredonia, ultimo gioiello della tradizione dell’atletica sipontina dopo i fasti di Ardo, Quitadamo, Palumbo, Santoro e Alessandro Tomaiuolo atleta con disabilità psichica capace di indossare 5 maglie azzurre in altrettante manifestazioni internazionali.

A Forlì ci saremo tutti a tifare per Francesco, ci sarà la famiglia al completo con mamma Angese e papà Sandro e il fratellino e poi ancora Pasquale e il sottoscritto e credo tutta la nostra comunità dei sipontini atleti e non a sospingere Francesco verso una grande vittoria e risultato finale.

Giovanni COTUGNO