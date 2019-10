La SILAC ANGEL comincia la stagione della storia in serie C-Gold Basket

Oggi, Domenica 6 ottobre la Silac Angel di Manfredonia comincia la sua prima avventura nella massima serie regionale, la C-Gold. Rinnovato il roster con uomini di maggior fisicità ed esperienza sotto canestro, dove troveremo avversari forti e smaliziati. L’età è comunque rimasta molto bassa e il confermato coach, Roberto De Florio, avrà a disposizione ampie possibilità di rotazioni. La regia sempre nelle mani e nella testa di Umberto Gramazio. Confermato Wally Alvisi, l’anima combattiva della Angel. Sotto canestro si batteranno Nicolas Mezzarobba, italo-lituano di Vilnius, classe 2000, 2.05 cm, Maurizio Vorzillo, di San Ferdinando di Puglia, 203 centimetri, classe 1992, di ritorno dopo la parentesi a Vieste, e Roberto Malpede, Classe 1988, 197 centimetri, campano. Sull’esterno, l’ala grande, greco, Nikos Charalampis, 203 cm, abbina buone percentuali di tiro a notevoli capacità difensive. L’altro esterno sarà Antonio Kralijć, lo scorso anno miglior realizzatore in Lega con il Foggia. Confermati Ibra Ba, Marco Grasso, Francesco Buonasorte e Alessandro Ciociola, i ragazzi “terribili” freschi vincitori del titolo di Campioni Regionali Under 18, nelle Final Days di Bari. Restano a disposizione del coach di San Severo, Aldo Virgilio e Alessandro Ferraretti che tanto bene hanno fatto lo scorso anno. Difficile fare pronostici sul campionato della Silac Angel, troppe le insidie per la matricola di Manfredonia:”E’ un torneo difficile e con avversari che hanno speso molto, con cestisti provenienti dalla serie maggiori. Noi cercheremo di mantenere la categoria con un campionato dignitoso.” ha riferito il team manager, Dario Salcuni. Domenica alle 19.00 al PalaScaloria, arriverà la prima “corazzata” la Pallacanestro Lupa Lecce.

Antonio Baldassarre