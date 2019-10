Gino Lisa, Barone: “Siano date pari opportunità di viaggiare ai cittadini della Capitanata”

La consigliera Rosa Barone, con altri portavoce del Movimento 5 stelle ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Gli articoli di questi giorni circa una eventuale possibile intesa tra Aereoporti d’Abruzzo e operatori del Gargano, ci impongono una dovuta rettifica circa la posizione del M5S sull’aeroporto di Foggia ‘Gino Lisa’.

Giova ricordare prima di tutto che è stato il nostro Danilo Toninelli, già Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, ad assicurare ai pugliesi un altro importantissimo scalo aeroportuale, all’altezza della grandezza della regione, sbloccando di fatto il nulla osta che ha permesso l’avvio dei lavori per l’allungamento della pista, opera necessaria peraltro per favorire l’insediamento della Protezione Civile a Foggia.

Abbiamo sempre votato convintamente per il finanziamento ed il sostegno alla piena operatività dell’aeroporto di Foggia.

Questo sia in Consiglio Regionale sia nelle sedi opportune dove il M5S ha sempre potuto fare la differenza.

Lo abbiamo sempre fatto pensando alla nostra terra ed in continuità con gli sforzi compiuti in anni ed anni di battaglia politica per rivendicare i diritti alla mobilità della Capitanata. Ci siamo prodigati con massimo impegno in questa direzione da vigili osservatori e scrupolosi controllori dell’azione tanto della Giunta regionale, che del Ministero e di ADP.

Purtroppo quando si parla di Gino Lisa sembra sempre che si torni al punto di partenza. Il nostro è un territorio che attrae il 52 % dei turisti che arrivano in Puglia, contribuendo in modo determinante a far sì che il turismo nella nostra regione continui a crescere. Il M5S chiede unicamente da sempre che i cittadini della Capitanata abbiano le stesse possibilità di viaggiare, di muoversi e lavorare di tutti gli altri pugliesi. È per questo che il nostro unico impegno è quello di favorire non solo la riapertura della scalo foggiano ma la sua piena operatività”.