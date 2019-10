Torna tra le mura amiche la Sim C5 Manfredonia, che nella quinta giornata del campionato nazionale di serie A2, girone C, ospita il Cln Cus Molise, sabato alle ore 16:00, al Palascaloria.

Dopo aver metabolizzato la doppia sconfitta beffa, degli ultimi secondi, negli ultimi due turni, rispettivamente contro il Virtus Rutigliano e il

Cataforio, la squadra di mister Monsignori è chiamata a far punti in un incontro casalingo molto delicato. Arriva la seconda forza del campionato, vera rivelazione di questo scorcio di torneo, con 10 punti in classifica, nessuna sconfitta e lo spauracchio del capocannoniere Barichello, autore di 10 reti fin qui.

La Sim C5 Manfredonia sarà orfana del suo portiere e capitano, Mirko Lupinella, espulso a gara terminata, negli spogliatoi di Reggio Calabria,

e squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo. Lo staff tecnico ha lavorato molto bene in settimana, soprattutto sull’aspetto mentale per tenere alta la concentrazione per tutti i 40′ effettivi di gara e i biancocelesti si faranno trovare pronti davanti ai propri tifosi per tornare a cogliere un risultato positivo.

Ruggiero Riondino :

Sabato scorso non abbiamo concretizzato e il risultato non è stato favorevole. Il risultato è bugiardo ma prendiamo le cose positive, come l’unione del gruppo anche nelle difficoltà e la prestazione.

Non abbiamo perso tempo e siamo subito tornati al lavoro, per rimediare alle pochissime sbavature difensive. Non è il momento di piangersi addosso,

nonostante perdere a 30 secondi dalla fine fa davvero molto male.

Abbiamo aumentato intensità e ritmo, recuperato alcuni giocatori. Loro sono in fiducia e galvanizzati dai loro risultati. Hanno giocatori dalle ottime qualità tecniche ma noi sicuramente ci faremo trovare pronti e preparati, con un grande voglia di far bene davanti al nostro pubblico, che invito a seguirci e a sostenerci al PalaScaloria”.

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia Antonio Monaco