Nuova palestra per persone diversamente abili, presentato il progetto dell’associazione “Manfredonia 2000”

Nei locali del Centro Sportivo "Palatomaiuolo", a Manfredonia Antonio Fraticelli, presidente dell'associazione "Manfredonia 2000", ha presentato il progetto per la realizzazione di una nuova palestra, idonea all'accoglienza e allo svolgimento di attività ludiche e motorie per persone diversamente abili. La palestra, sarà ubicata al primo piano della esistente palazzina adibita ai servizi del "Palatomaiuolo", sita in Manfredonia (FG), nella zona CA5.

Tale progetto parteciperà al Bando della Regione Puglia volto al “Potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati”. L’associazione “Manfredonia 2000”, oltre a promuovere lo sport, svolge anche progetti ed attività di volontariato e socializzazione con l’ANFAS (Onlus di Manfredonia), “ASD per Disabili Delfino” di Manfredonia, “ASD Accademia Calcio” di Monte Sant’Angelo, la “Bottega dei Folli” di San Paolo Civitate, Parrocchia “San Giuseppe”, e Parrocchia “San Pio”.

Dalla sinergia e collaborazione tra tutte queste associazioni, è sorta l’idea di implementare la struttura del “Palatomaiuolo”, con un nuovo spazio modellato in base ai particolari bisogni di ragazzi speciali, dove gli stessi possano dare sfogo alla loro energia in totale tranquillità, e che in loro assenza diventi polo per attività teatrali, e socio-culturali.