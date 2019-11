TAR blocca PSR, Vincenzo Riontino: “Agricoltori pugliesi in ginocchio. Emiliano deve andare a casa”

Il settore agricolo pugliese, fiore all’occhiello dell’agricoltura italiana, è diventato il fanalino di coda d’Italia, grazie all’incapacità del governo Emiliano.

Sono stati mortificati e vanificati gli sforzi e gli investimenti di tante aziende. Il blocco dei pagamenti del PSR da parte del TAR certifica il fallimento della Regione Puglia. Si parla di quasi 150 milioni di euro, risorse che gli imprenditori agricoli aspettavano a sostegno dei loro investimenti.

Come se non bastassero i danni per la xylella che ha devastato e sta devastando gli ulivi, le gelate, la burocrazia, la riduzione del budget sulla Pac.

I nostri agricoltori non meritano tutto questo. Abbiamo il compito ed il dovere di porre fine a 15 anni bui di governi regionali incapaci e di sinistra.

VINCENZO RIONTINO

Vicesindaco di Zapponeta

Esponente della LEGA