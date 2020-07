Rinnovato il direttivo e presidente delle Guardie Ecologiche Volontarie Capitanata

E’ Roberto Bosco il nuovo presidente delle Guardie Ecologiche Volontarie Capitanata. Passa il testimone di Presidente delle Guardie Ecologiche Volontarie GEV Capitanata Domenico Armenise a cui vanno i ringraziamenti per l’eccelente lavoro svolto sul territorio e con le Istituzioni Locali. Ad oggi l’Associazione GEV Capitanata vanta tre convenzioni di servizio e controllo del territorio in ambito ambientale e contrasto agli illeciti in Provincia di Foggia, con i Comuni di Vieste, Vico del Gargano e Sannicandro. Nell’intenso anno di lavoro le Guardie Ecologiche Volontarie hanno elevato oltre 100 verbali di contestazione verso cittadini disattenti al bene comune quale l’ambiente e la salute pubblica, su reati come: abbandono dei rifiuti Oltre al servizio di vigilanza del territorio dei Comuni della Provincia di Foggia convenzionati, le guardie GEV hanno anche attività di comunicazione, informazione ed educazione ambientale e delle norme vigenti in ambito della sezione dei rifiuti e randagismo.

Le Guardie Ecologiche di Capitanata GEV sono dei volontari giurati che dopo un corso di specializzazione, organizzato dalla Provincia di Foggia, hanno conseguito il titolo di polizia amministrativa a tutti gli effetti di legge con regolare rilascio della Prefettura di Foggia. Operano in collaborazione con la Polizia Locale dei Comuni convenzionati e possono emettere sanzioni amministrative a chi compie reati contro l’ambiente. I settori di intervento delle GEV sono tanti: protezione del patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione, collaborano con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico (della falda, marittimo, lacustre e fluviale), atmosferico, elettromagnetico e acustico, smaltimento dei rifiuti, uso di prodotti chimici in agricoltura, pozzi e cave, escavazione di materiali litoidi e di pulizia idraulica, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca in acque marine e salmastre, protezione della flora, dei prodotti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi, tutela del patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, danno ambientale derivante dall’imbrattamento con vernici di edifici e manufatti, abbandono di rifiuti urbani e pericolosi. Le GEV di Capitanata sono normate dalla LEGGE REGIONALE 28 luglio 2003, n. 10 “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica” della Regione Puglia. La Provincia di Foggia con delibera di Giunta Provinciale sovraintende alle convezioni stipulate dai Comuni che ne fanno esplicita richiesta e avvia il servizio di vigilanza ecologica. Il nuovo direttivo dell’Associazione GEV è formato oltre dal neo presidente Roberto Bosco, dal vice presidente Domenico Armenise, il segretario Lucia Vaira, Vincenzo Renato, Antonio Bonavita,Giovanni Cassa e Antonio Gabriele.