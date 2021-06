Il 25 giugno si parla di Olio DOP Dauno alla Masseria Paglicci di Rignano Garganico

Il Consorzio Daunia Verde, nel quadro delle iniziative istituzionali di promozione e valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva DOP DAUNO, ha organizzato, il 25 giugno 2021, presso la Masseria Paglicci di Rignano Garganico, a partire dalle ore 17.00, il secondo evento riservato a chef, nutrizionisti, giornalisti ed operatori di settore, per raccontare, in modo informale, anche attraverso un percorso di degustazione, le qualità organolettiche dell’Olio Dop Dauno.

Protagonisti dello spazio dedicato alla degustazione saranno gli allievi dell’Istituto Alberghiero di San Giovanni Rotondo, che confezioneranno assaggi semplici nella struttura, impiegando, come ingrediente protagonista, il nostro Olio.

Tra i tanti autorevoli invitati, hanno confermato la propria partecipazione: il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, prof. Pierpaolo Limone, il prof. Giovanni Messina e il prof. Agostino Sevi dell’Università degli Studi di Foggia, il prof. Antonio De Cristofaro dell’Università degli Studi del Molise, l’europarlamentare On. Mario Furore, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, prof. Pasquale Pazienza, i parlamentari on. Gisella Naturale e on. Antonio Tasso, e rappresentanze comunali del territorio, oltre ad esponenti delle associazioni di categoria.