Coronavirus, bollettino regionale: 110 casi, 19 nel foggiano. I positivi attuali sono 3.125

Dei 110 nuovi casi registrati oggi in Puglia, 19 sono stati individuati nella provincia di Foggia. Sono 14436 i tamponi processati oggi, per un tasso di positività che resta stabile sotto l’1% (0,8%). Per quel che concerne le altre province, 13 casi sono stati registrati nel Barese, 15 nella Bat, 12 nella provincia di Brindisi, 47 nella provincia di Lecce, 17 nel Tarantino e 1 fuori regione. Ben 14 casi precedentemente rilevati come in via di definizione, sono stati riclassificati e riattribuiti. Dopo quattro giorni si registra un decesso.

Scende ancora il numero di casi attivi (3125), mentre passa da 214 a 218 il numero complessivo dei ricoverati (196 in area non critica, 22 in terapia intensiva).