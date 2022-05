Tutto pronto per la 4^ prova valevole per il Trofeo Sud Italia di Motocross Uisp

Domenica tocca alla meravigliosa pista della Capitanata situata ad Ascoli Satriano(FG) dell’ASD RACING OFF ROAD; una pista che i Piloti di Categoria attendono da un anno all’altro per domarla; una pista suggestiva sia per i principianti che per gli esperti! “Prepariamo la pista con cura e amore – dice Mimmo ALBENZIO Responsabile Tecnico della pista – per fa si che tutto funziona alla perfezione; anche quest’anno i piloti di tutte le categorie(circa 100 iscritti) troveranno una pista perfettamente preparata, abbiamo curato ogni dettaglio mettendo in evidenza e puntando sopratutto sulla sicurezza’. Questo del Motocross è un campionato che negli anni e andato sempre più crescendo grazie all’impegno e alla passione che ci mettono il responsabile Motocross Regionale Uisp Puglia Gaetano Muscillo e il responsabile regionale Motocross Uisp Basilicata Nicola Di Pede “Nell’ultimo anno questa categoria, il Motocross, ha visto raddoppiare gli iscritti “Commenta Gaetano Muscillo” grazie proprio alla sinergia di chi gestisce le strutture! Grazie a queste strutture facciamo correre in sicurezza tanti appassionati, sopratutto ragazzi, il nostro sforzo è quello di eliminare l’attività non sicura, assicurando e garantendo l’incolumità di chi gira, si allena e gareggi, portando a gareggiare tanti ragazzi ogni domenica in totale sicurezza!”

Per gli appassionati dell’attività vi aspettiamo ad Ascoli Satriano per una spettacolare giornata di adrenalina sportiva

