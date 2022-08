Il 2 ottobre la “Re Manfredi Run”, con il ritorno di Dario Santoro

Manca poco più di un mese alla corsa che da qualche anno si è ritagliato uno spazio importante nel panorama podistico non solo regionale. La “Re Manfredi Run”, dal 2017, è una delle corse più attese da atleti non sono del vicinato, per lo zelo e la puntualità con cui viene organizzata. Si è messa da tempo “in moto” la ASD Manfredonia Corre che anche quest’anno non vuole lasciare nulla al caso e preparare al meglio la manifestazione. Confermato l’apprezzatissimo percorso che esalta il Porto Turistico da cui si parte e a cui si arriva. Dieci chilometri pianeggianti, attraversando il viale di Manfredonia, fino alla “Rotonda”, passando per il Castello, da un lato, e spingendosi fino ai lidi di Siponto, sul lato opposto, cercando di rimanere sempre vicino al mare. Annunciato e molto atteso, il ritorno alla competizione di Dario Santoro, podista manfredoniano, attuale detentore del miglior tempo, 31:47, fatto alla prima edizione che neanche Domenico Riganti, specialista della distanza, ex professionista, è riuscito a migliorare. Dopo aver vinto tanto sui 10 km e sui 21 km, Dario Santoro, attualmente tesserato con l’Atletica Potenza Picena, nelle Marche, ha dichiarato: “E’ un immenso piacere partecipare a questa gara, è mio desiderio promuovere l’atletica nella mia città!”. In campo femminile il miglior tempo è stato stabilito lo scorso anno da Veronica Inglese, atleta dal palmares importante con presenza a Mondiali ed Europei con la maglia della Nazionale. La barlettana ha coperto la distanza in 35:40, meglio della concittadina Raffaella Filannino che ha vinto le due edizione precedenti, 2019 e 2020. La gara del 2021 non si è disputata per il Covid-19. Il 31 Agosto scade la quota agevolata per l’iscrizione alla gara agonistica che va finalizzata col bonifico, inoltre è possibile iscriversi e mettersi alla prova nella corsa non competitiva di 10 km. Per info ed iscrizioni visita il sito: www.remanfredirun.it/iscrizione/.

di Antonio Baldassarre