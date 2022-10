A Manfredonia l’innovativo dispositivo “mangiaplastica” “Trash Collec’Thor” per i rifiuti galleggianti

Attivo 7 giorni su 7, funziona grazie a una robusta pompa industriale: la capienza del Trash Collec’Thor arriva infatti fino a 100 kg, una quantità notevole di rifiuti galleggianti che si possono eliminare dal mare e scaricare a terra in una volta sola grazie a un pratico argano che facilita il sollevamento del cestino. Il Comune di Manfredonia si occuperà del monitoraggio dei rifiuti pescati, ed i dati saranno trasmessi alla Regione per analizzare quantità e tipologie di rifiuti pescati.

“Un risultato importante frutto di un lavoro in filiera tecnica-istituzionale – spiega il Vicesindaco Basta -. Ringraziamo l’Autorità di Sistema Portuale per la condivisione del protocollo, Il Porto turistico e la Lega Navale per gli spazi necessari per l’installazione dei dispositivi, la Dirigente comunale Rosa Tedeschi e l’Ing. Francesco Damiano per la dedizione dimostrati nell’adempimento della pratica amministrativa e Giandiego Gatta che in qualità di consigliere ha facilitato l’interlocuzione con la tecnostruttura regionale”.