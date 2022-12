Totaro (M5S): “A Manfredonia mancano ora i DUC, abbiamo perso i finanziamenti e non siamo pronti a riceverli”

Alcune volte si guarda la pagliuzza che è negli occhi dell’altro e non ci si accorge della trave nel proprio occhio.

Si pensa e si devia l’attenzione verso un contributo una tantum, sacrosanto ma destinato solo a poche categorie commerciali, mentre non si riesce a partecipare a bandi regionali come i Distretti Urbani del commercio (DUC), dispensatori di milioni di euro (10 milioni per l’esattezza), risorse di cui possono beneficiare attività commerciali, luoghi ed eventi in cui si manifestano.

La logica è sempre la stessa: interventi correnti ed assenza di programmazione e visione politica di lungo periodo.

Già anni fa, il MoVimento 5 Stelle di Manfredonia era intervenuto per sollecitare l’ente in merito alla costituzione dei DUC ma non se ne fece niente e quei soldi sfumarono. Purtroppo oggi la situazione non è cambiata e si procede in continuità piuttosto che nel solco della tanto sbandierata discontinuità col passato. Difatti, oltre a prendere atto della mancata partecipazione ai bandi del passato, registriamo la mancata creazione dei necessari e propedeutici atti amministrativi, condizioni necessarienseppur non sufficienti per potervi aderire in futuro.

Ma cosa sono i DUC?

La Regione Puglia promuove e sostiene lo sviluppo del commercio nei comuni del proprio territorio attraverso diverse misure previste dagli obiettivi strategici di sviluppo, stimolando la nascita di politiche di sostegno al commercio che rappresentano una scelta strategica innovativa per lo sviluppo di forme aggregate di imprese, associazioni e PA che collaborando, trasformano il commercio in un fattore di sviluppo economico, sociale e di

valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio.

La costituzione dei DUC implicherebbe anche lo sviluppo di una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di creare sinergie con attività para-commerciali ed extra commerciali, nonché valorizzare l’aspetto urbano della città e i punti di accoglienza turistica. Per favorire tali obiettivi la Regione ha emanato negli anni diverse delibere che definiscono gli strumenti di promozione del commercio, il protocollo di intesa con relativa scheda progettuale, da sottoscriversi da parte dei Comuni interessati alla definizione e all’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività commerciale attraverso la costituzione dei DUC.

Per la costituzione dei DUC, diverse realtà comunali, da nord a sud della Regione Puglia, hanno aderito con i rispettivi Enti, firmando Protocolli di intesa con la Regione Puglia e le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello locale territoriale.

Analizzando il registro regionale dei DUC, nella nostra provincia San Severo, Cerignola, San Giovanni, Vieste, Peschici, Monte Sant’Angelo e tanti altri piccoli e medi comuni hanno aderito e ricevuto i finanziamenti mentre Manfredonia risulta assente.

Sono convinto che queste politiche di sviluppo commerciale possano creare, se ben strutturate e gestite, eventi e manifestazioni commerciali che generano flussi turistici ed economici importanti, duraturi nel tempo, permettendo di essere autonome e sostenibili nel lungo periodo.

Pertanto insisto nell’evidenziare queste opportunità e mettere a disposizione queste conoscenza amministrative a favore della città, per il bene della collettività, nonostante le continue bocciature, dinieghi, false richieste di collaborazione e additamenti, con l’auspicio che un giorno si possa cambiare pagine e sviluppare questa città.