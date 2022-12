Festival Internazionale dei suoni garganici a Manfredonia

Entra nel vivo la manifestazione natalizia denominata “Festival Internazionale dei suoni garganici” che si sta svolgendo in questi giorni a Manfredonia e che durerà fino al 27 Dicembre prossimo.

Musica, degustazioni, mostre fotografiche e presepiali, installazioni creative, visite guidate, aperture straordinarie e video promozionali stanno animando le vie del centro storico, grazie all’evento organizzato dall’associazione turistica Pro Loco di Manfredonia con la collaborazione della Regione Puglia e di Puglia Promozione.

Manfredonia è considerata la città di Re Manfredi, re di Sicilia, che vi costruì nel 1256 il Castello ristrutturato poi nel Cinquecento e che ospita oggi il Museo archeologico nazionale. Quando si parla di Manfredonia non si può fare a meno di ricordare il suo golfo, il suo porto, che assume ogni giorno sempre un più un vasto interesse dal punto di vista turistico ed economico. La nostra città gode di spazi liberi e di moderne attrezzature che offrono diverse possibilità al turista che viene a farci visita: visita di attrattori culturali, passeggiate naturalistiche, vie dello shopping, vicoli suggestivi, attività eno-gastronomiche e soprattutto una calorosa accoglienza.

La manifestazione in programma esalta la bellezza del centro storico di Manfredonia, durante i giorni del festival è possibile partecipare ai laboratori di cultura, arte e tradizioni oltre a quelli di cucina locale con degustazione di prodotti tipici del Gargano, mentre si ascolta la tradizionale musica natalizia. I turisti e i residenti possono interagire con i musicisti che incontreranno per strada e che, nel loro tour itinerante, si faranno avvicinare per spiegare meglio le caratteristiche degli strumenti musicali che suonano oltre a distribuire gadget gratuitamente.

La filosofia che ispira l’evento è la volontà di mostrare la diversità di culture, con un marcato carattere internazionale e trovare le giuste contaminazioni legate al territorio del Gargano.

Manfredonia è la città dell’accoglienza e vi aspetta per vivere uno straordinario evento che riuscirà a solleticare la vostra curiosità e che vi porterà alla scoperta di un territorio bellissimo come quello del Gargano. L’info point turistico della Pro loco di Manfredonia è situato in Via Maddalena, 99 ed è l’epicentro dell’intera manifestazione.

Scopri il programma completo su http://rpu.gl/mFAEz e su www.facebook.com/prolocomanfredonia

