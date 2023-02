La CCIAA di Foggia, Adiconsum e Movimento Consumatori insieme per promuovere l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Creare una rete di collaborazione al fine di rafforzare l’attività di informazione , orientamento, diffusione e promozione dell’OCC della Camera di Commercio di Foggia. E’ questo l’intento dell’Ente camerale che ha stipulato una convenzione con Adiconsum e Movimento Consumatori, con la contestuale apertura di appositi sportelli informativi nelle sedi delle relative associazioni.

L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento) è un soggetto terzo, imparziale e indipendente, al quale ciascun debitore legittimato (imprenditori e consumatori) può rivolgersi al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

La convenzione tra la Camera di Commercio di Foggia, Adiconsum e Movimento Consumatori prevede l’operatività di sportelli dedicati, con personale qualificato e professionale, che possa ricevere l’utenza e fornire indicazioni e assistenza di base sulla procedura da porre in essere. Il servizio di consulenza è garantito anche telefonicamente o per posta elettronica ed è totalmente gratuito.

Per il Presidente Damiano Gelsomino “Una delle conseguenze della crisi economica che stiamo vivendo è senza dubbio un maggior ricorso a situazioni di indebitamento da parte di famiglie, consumatori e imprese che spesso si trovano nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti. L’Organismo di Composizione della Crisi, l’OCC, costituisce uno strumento importante che può offrire supporto, assistenza e soluzioni concrete a chi è in difficoltà. Si tratta di uno strumento in cui, come Camera di commercio crediamo molto, pur consapevoli della complessità del tema, siamo certi della necessità di un impegno concreto. Per tali ragioni abbiamo voluto, in sinergia con le Associazioni dei consumatori, attraverso i loro sportelli informativi, promuovere e diffondere in modo capillare sul territorio la conoscenza dello strumento che oggi la normativa mette a disposizione”

Gli sportelli sono operativi nelle sedi di Adiconsum e di Movimento Consumatori nei seguenti comuni:

Adiconsum:

Foggia, via Trento 92 – lunedì e venerdì – dalle 10 alle 12

Cerignola, via Basilicata 25/27 – martedì e mercoledì – dalle 16 alle 18

San Severo, vico Curvo 19 (su appuntamento)

Manfredonia, via delle Cisterne 62 (su appuntamento)

Movimento Consumatori:

San Severo, viale Fortore 24 – lunedì e venerdì – dalle 9 alle 12 – martedì e giovedì – dalle 16 alle 19

Foggia, piazza Umberto Giordano 37 – lunedì, mercoledì e venerdì – dalle 16 alle 19