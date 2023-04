La “Lavanda dei piedi” simbolo di Servizio alla Casa Stella Maris

Giovedì 6 aprile 2023, l’arcivescovo di Manfredonia, monsignor Franco Moscone, ha celebrato la Messa in “Coena Domini” nell’auditorium della Casa Stella Maris a Siponto, accolto nel caloroso abbraccio dei numerosi pazienti anziani presenti. Insieme ai loro angeli custodi, operatori socio-sanitari e medici, hanno seguito assorti la celebrazione del Giovedì Santo che conclude la Quaresima. Inizia così il Triduo pasquale, ossia i tre giorni nei quali si commemora la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù.

Hanno coadiuvato Padre Franco i sacerdoti don Vincent Sasì e don Luciano Vergura della Parrocchia “San Carlo” di Manfredonia. La Messa in “Coena Domini” rappresenta la “Cena del Signore”. Ovvero l’Ultima Cena che Gesù tenne insieme ai suoi apostoli prima dell’arresto e della condanna a morte. Gesù “Dimostrò loro di amarli sino alla fine quando fu tradito da uno di loro”. Un altro momento simbolico è il gesto “della lavanda dei piedi” che Gesù opera ai suoi apostoli. La lavanda dei piedi era una caratteristica dell’ospitalità nel mondo antico, era un dovere dello schiavo verso il padrone.

L’arcivescovo Padre Franco Moscone, riprendendo quel gesto carico di significati, effettua la lavanda dei piedi ai pazienti della “Stella Maris”, presenti attorno all’altare. Quel momento è stato magico e vissuto con gran commozione da tutti i presenti. Padre Franco ci insegna ad essere umili, accanto a chi vive nella malattia, nella solitudine, nel disagio psichico e fisico. <L’atto del “servire” è un “Servizio per l’altro”, per sostenere quanti vivono un disagio complesso>. Gesù con quel gesto della “lavanda” ci insegna a seguirLo sulla via della generosità totale nel donarsi verso tutti i fratelli dell’umanità, senza distinzione di ceto sociale, etnia e credo religioso. Questi concetti sono esplicitati nei libri scritti da Don Vincent che asserisce: “l’importanza del Servizio non per me ma per l’altro e in comunione con chi soffre”. Il Servizio socio-sanitario espletato dai tanti operatori nella Casa Stella Maris è fondamentale per la Comunità di Manfredonia, in cui aumenta la popolazione avanti nell’età che necessita di assistenza.

Al temine dei riti liturgici, l’Arcivescovo monsignor Franco Moscone, Don Vincent Sasì e Don Luciano Vergura augurano di vivere la Santa Pasqua di Resurrezione nella pace comunitaria e in armonia con le proprie famiglie.

Grazia Amoruso