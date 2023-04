Piloti Sipontini presenti al 37°Rally Prealpi Orobiche

Nei giorni 22 e 23 Aprile sulle strade di Quattro Valli bergamasche si svolgerà il 37° Rally Prealpi Orobiche, con 100 equipaggi al via, tra cui saranno presenti anche la Piloti Sipontini e Ailine Corse con l’equipaggio Alberti Mauro alle note Mara Gilardini su Toyota Yaris GR R1T NAZ 4×4.

Si annunciano due giorni di grande passione per i campioni in gara ma anche per il pubblico che sempre numeroso si assiepa lungo i percorsi: da Vall’Alta ad Altino (percorso test e prova speciale, 2.8 km sabato pomeriggio), Chiesa di San Vito-Selvino (10.550 km sempre sabato pomeriggio); domenica Valserina corta (10 km) e lunga (13 km) da Ambriola-Cornalba-incrocio per Costa Serina quindi Valle Taleggio (15 km decisivi per la classifica).

Il Rally Prealpi Orobiche con il suo albo d’oro giunto all’edizione nr. 37 è una grande classica, ancor più quest’anno, gara inserita come valida per la Coppa ACI Sport di zona di Liguria e Lombardia”.

Il nostro equipaggio sarà al via anche al Rally Costa del Gargano, con la Renault Clio Williams A7 della “Nano Team” (ex D’Ambra), in programma nel fine settimana tra il 6 e 7 Maggio, nei comuni di Manfredonia – Mattinata – Monte Sant’Angelo.

Infine l’equipaggio sarà al via anche a tre gare del CRZ 7°zona, sempre con i nostri colori e la Clio Williams A7.