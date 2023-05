Aperte le iscrizioni per gli asili nido via Florio e via Daunia per l’anno educativo 2023-2024

Si riporta l’avviso indetto dalla coop. Raggio di Sole, gestore del servizio, per le iscrizioni all’asilo nido.

"Si rende noto che le iscrizioni al servizio di Asilo Nido, per l'anno educativo 2023/2024, a favore di bambini da 3 mesi a 3 anni di età, sono a cura del soggetto gestore del servizio "Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole".

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande è disciplinata da apposito Avviso di iscrizione, come da allegato, con i relativi termini e scadenze, redatto da Cooperativa Raggio di Sole che predisporrà, altresì, l’accesso ai Buoni Servizio Infanzia, secondo la procedura della piattaforma informatica, disposta dalla Regione Puglia, nonché da quanto previsto dalle ulteriori fonti di finanziamento per quanto risulterà ammissibile.

Il servizio di Asilo Nido ordinariamente sarà effettuato dal mese di Settembre 2023 al 31 Luglio 2024, presso le strutture di Manfredonia, ubicate rispettivamente in Via Daunia n. 8 e in Via Florio, con orario di funzionamento dal lunedì al sabato, dalle ore 07:45 alle ore 15:45.

L’accesso al nido è consentito a n. 75 bambini così suddivisi: n. 25 per la struttura di Via Daunia e n. 50 per la struttura di Via Florio; quest’ultima, in considerazione dello scarto giornaliero, potrà accogliere fino a 60 utenti, nei limiti previsti dalla normativa regionale.

In seguito all’ammissione a frequentare il servizio di asilo nido, il genitore dovrà consegnare, all’Ufficio Servizi Sociali/Asilo Nido di riferimento, la scheda sanitaria compilata dal medico pediatra di base.

Per informazioni rivolgersi a:

Coop. Sociale Raggio di Sole presso la struttura di Manfredonia Via Florio – nei giorni e ore di ricevimento di cui all’avviso allegato;

presso la struttura di Manfredonia Via Florio – nei giorni e ore di ricevimento di cui all’avviso allegato; Servizi Sociali – Via San Lorenzo n. 47 – Manfredonia – nei giorni di martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e nel pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18,30 e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al protocollo del Comune e/o ai Servizi Sociali.

IL RUP

f.to Angela D’ANTUONO

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

f.to Dott. Matteo OGNISSANTI