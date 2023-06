Ripartito il collegamento aereo tra il nord della Puglia e la Sicilia: Catania è a un’ora

Dopo più di undici anni, il 1 giugno 2023 è tornato il collegamento aereo tra Foggia e la Sicilia. A fine ottobre 2011 ci fu l’ultimo volo tra il “Gino Lisa” e Palermo, Lumiwings ha invece riaperto la rotta verso Catania, il quinto aeroporto in Italia per numero di passeggeri e che ENAC vuole far diventare il nuovo “Hub del Mediterraneo”. Lo scalo alle pendici dell’Etna è un’importante punto di riferimento per l’interconnessione verso l’Oriente.

Era fine ottobre 2011 quando si conclusero, quasi repentinamente, le operazioni di volo con la precedente compagnia che collegava anche Foggia con Palermo. Dopo poco più di 11 anni, Lumiwings riapre i collegamenti aerei con la Sicilia, ma alla volta di Catania.

D’ora in avanti per due volte a settimana, il nord della Puglia ed il suo circondario che comprende le province nelle regioni limitrofe di Basilicata, Molise e Campania, potrà godere di un collegamento aereo quello che sarà presto il nuovo “Hub del mediterraneo”, ovvero il quinto aeroporto per numero di passeggeri in Italia.

Catania si aggiunge a Milano Linate, Milano Malpensa, Torino e Verona già attivi, a cui seguirà a brevissimo quello con Mostar (Medjugorie).