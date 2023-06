Scompare l’avvocato Luigi De Finis: raffinato giurista

Si è spento all’improvviso l’avvocato Luigi De Finis, un pilastro dell’avvocatura trentina. Aveva 81 anni. “Un signore del diritto e nella vita”, ricorda commosso il Presidente dell’Ordine di Trento, sulle pagine del Corriere Trentino. Il diritto è stato la sua vita, passione trasmessa anche alla figlia Lorenza che guida uno studio legale specializzato in diritto tributario affermato in tutt’Italia. Anni fa era scomparsa la sorella, Rosalia, stimata accademica. Ultimati gli studi a Padova, vi restò come assistente in diritto internazionale del prof. Arangio Ruiz. Il solco del diritto sarebbe stato quello che avrebbe poi definito tutta la sua vita. A Trento, nel ’78, aprì il suo studio, uno tra i più noti in città. Luigi De Finis era figlio di Michele, generale dei carabinieri celebre per la difesa della popolazione dai nazisti nei giorni dell’armistizio del 1943, cui Manfredonia ha intestato una strada. Alla moglie Maria Luisa, alla figlia Lorenza, alla famiglia e al nipote Micky de Finis, noto giornalista e nostro stimato editorialista, va il sentito cordoglio di ManfredoniaNews.it.

di Vito Marchitelli