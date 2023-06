Se ami Manfredonia differenzia con qualità

L’Italia si conferma leader in Europa per il tasso di riciclo 83% e secondo per tasso di circolarità. Si discute di green economy quale modello di economia che permette la riduzione dell’impatto ambientale in favore di uno sviluppo sostenibile, come l’uso di energie rinnovabili, riduzione dei consumi, riciclaggio dei rifiuti. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma, che impone a tutte le aziende, ed in particolar modo a quelle che gestiscono i rifiuti, di ripensare strategie, modelli di gestione e prodotti in chiave ESG. “ E’ una vera e propria “rivoluzione industriale” perché il successo di un’impresa non si misura più dal solo conseguimento dell’utile ma sulla capacità di rispondere alle aspettative degli stakeholders sui temi dell’ambente, della società e dei modelli di governance ”, quanto sostenuto dall’ex amministratore unico di ASE SpA, Raphael Rossi. Dai dati pubblicati dall’ASE, società in house del Comune di Manfredonia per la gestione dei rifiuti solidi urbani, la città, sul piano della raccolta differenziata ha raggiunto importanti obiettivi rispetto alle diverse aree del Paese. Nella zona Ambito Raccolta Ottimale FG1 (zona est e costiera), Manfredonia registra-come da Bilancio 2021 pubblicato il 29 marzo 2023- una raccolta totale di 23.803 ton. di rifiuti di cui la differenziata è stata di ton. 15.395 pari al 64,68% mente l’indifferenziata ha raggiunto ton. 8.407 pari al 35,32% per l’anno 2021. “Il costo della TARI nell’anno 2022 è aumentato di circa 187.000,00 euro in più rispetto all’anno precedente perché non si raggiungeva un’idonea economia di scala per la forte incidenza della struttura dei costi fissi relativi agli smaltimenti ricondotti lontano dal territorio e per l’elevato livello di evasione/elusione fiscale che incide sulla quota comunale della TARI, la tassa sui rifiuti”. Continua l’ex AU “Ad ottobre il Comune di Manfredonia dovrà disporre un nuovo contratto di servizio che è in scadenza, potrà adeguare i servizi e i canoni ma questa società potrà essere uno strumento per il Consorzio ATO Rifiuti Bacino di Foggia se scommetterà ancora sul futuro e su se stessa”. Per poter abbattere i costi di smaltimento, che influiscono anche sul “caro bollette”, si potrebbe utilizzare l’impianto di selezione multimateriale, realizzato nel 2015 dall’ASE e situato presso la propria sede legale in località Pariti di Caniglia, costato 806 Mgl con finanziamento del MISE. Purtroppo, l’impianto non è mai stato operativo per problemi di carattere autorizzativo. Occorrerebbe una più proficua intesa tra le istituzioni coinvolte per superare l’empasse. La palla ora passa alla nuova governance, il Cda di ASE recentemente costituitosi e rappresentato da Michele Centola, Lucia Murgolo e Massimo Leone. Importanti sono le campagne di sensibilizzazione per diffondere la cultura della sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente come quella del 21 giugno “Turismo e territorio” presso l’Infopoint in Piazzetta del Mercato. L’ASE promuove in questa settimana la Notte Verde “Manfredonia è casa nostra. Amiamola tutti insieme” e finanziata dall’Accordo Quadro ANCI_CONAI. Piazzale Diomede ospita il Villaggio Ecosostenibile, dedicato ai più piccoli e agli amanti del riciclo, e le esibizioni canore della Festa della Musica 2023, coordinata dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dal Ministero della Cultura. Manfredonia è più pulita se tutti preserviamo il decoro urbano: non fare per strada quello che non faresti a casa tua.

di Grazia Amoruso