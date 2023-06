“Scapp – La Corsa dei Colori”: iscrizioni aperte. Appuntamento a Mattinata il 23 luglio per correre divertendosi

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2023 di “Scapp – La Corsa dei Colori” in programma domenica 23 luglio 2023 alle 18 a Mattinata (raduno alle ore 17:30 davanti la Villa Comunale). La Farfalla Bianca del Gargano si appresta ad accogliere turisti e non in vista di “Scapp – Il Festival dei Colori” che si svolgerà il 16 – 23 – 24 – 25 luglio 2023: quattro giorni di divertimento e giochi per le famiglie, ma anche spettacoli, eventi musicali e di intrattenimento, installazioni artistiche, mercatini e luminarie.

L’appuntamento più atteso del festival è sicuramente la Corsa dei Colori, una fun race per tutta la famiglia che consente di immergersi nel caleidoscopio dei colori del Gargano. Lungo il percorso sono previsti vari punti di colore dove al passaggio dei corridori verranno sparse polveri colorate prodotte con sostanze naturali al 100% e regalati gadget. La magia che ne verrà fuori sarà un vero e proprio arcobaleno di colori.

Come iscriversi alla corsa. È possibile ritirare i moduli iscrizione all’Ufficio Iat (Informazioni e di Accoglienza Turistica Mattinata) al Palazzo Mantuano in largo Agnuli, da Partylandia in corso Matino, 60 o al Centro Arte e Tradizioni Popolari in via De Vita (aperto tutti i giorni dalle ore 17 alle 21) a Mattinata dove andranno consegnati i moduli ritirati in una delle strutture preposte. In alternativa è necessario inviare una email a festivaldeicolori@gmail.com e seguire le indicazioni dello staff. L’iscrizione alla corsa prevede un contributo di € 13.

“Scapp – Il Festival dei Colori” è un evento organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale OASIS, patrocinato e sostenuto dal Comune di Mattinata. Il Festival gode anche del patrocinio di Puglia Promozione e del Consiglio Regionale della Puglia che lo hanno riconosciuto come un evento di promozione turistica locale.