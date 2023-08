L’area archeologica-naturalistica di Monte Saraceno di Mattinata finanziato con 1 milione di euro

Onore e complimenti all’amministrazione comunale di Mattinata che ha messo a segno un altro importantissimo tassello alla riqualificazione del proprio splendido territorio. Con atto dirigenziale n. 126 del 3 agosto 2023 della Regione Puglia è stato ammesso a finanziamento il primo lotto del progetto di valorizzazione dell’area archeologica/naturalistica di Monte Saraceno. Il finanziamento pari a un 1.000.000 di euro consente ora di mettere una prima fondamentale pietra nel percorso di costruzione del Parco Archeologico–Naturalistico di Monte Saraceno. Si tratta di un primo stralcio funzionale, che consente di rendere immediatamente fruibile il “cuore” del Parco costituito dall’area archeologica e dotarla dei servizi strategici essenziali. In particolare, il progetto prevede il restauro dell’edificio ex stazione di vedetta della Marina Militare, quello più importante e panoramico, collocato in testa alla sequenza dei tre edifici presi in considerazione. Mattina si proietta nel futuro grazie al virtuosismo degli uomini politici che con passione e grande professionalità stanno dimostrando uno straordinario attaccamento al territorio. Politica fatta di fatti.

Condividi l'articolo o Stampalo!