Mònde con le “Giornate degli Autori” alla 80a Mostra del Cinema di Venezia

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” – il festival ideato e organizzato da “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia” con la direzione artistica di Luciano Toriello – vola all’80a Mostra del Cinema di Venezia per presentare l’accordo siglato con le “Giornate degli Autori”.

La conferenza stampa per annunciare il sodalizio si terrà lunedì 4 settembre 2023 alle ore 17.00 all’interno degli spazi della Casa degli Autori (via Pietro Buratti, 1) sul Lido di Venezia.

Saranno presenti il direttore artistico di Mònde Luciano Toriello, il Presidente delle Giornate degli Autori Francesco Ranieri Martinotti, il Delegato Generale per le Giornate degli Autori Giorgio Gosetti, la Presidente Apulia Film Commission Anna Maria Tosto, il Direttore generale Apulia Film Commission Antonio Parente, il Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo insieme al Vicesindaco del Comune e Assessore alla Cultura e al Turismo Rosa Palomba, il Sindaco del Comune di Lucera Giuseppe Pitta.

L’accordo prevede la presenza all’interno della programmazione della 6^ edizione di Mònde della sezione “Giornate degli Autori EXTRA”, una selezione di titoli tra quelli presenti nelle diverse sezioni della 20a edizione delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma all’interno della Mostra del Cinema di Venezia, promossa dalle associazioni dei registi e degli autori cinematografici italiani ANAC e 100autori.

Inoltre entro marzo 2024 avrà luogo una rassegna itinerante, sempre in accordo con le “Giornate degli Autori”, in programma a Bari, Monte Sant’Angelo e Lucera all’interno del progetto “Capitali pugliesi della Cultura” di cui Monte Sant’Angelo detiene il titolo per il 2024 e di cui Lucera, unica città pugliese candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026, potrebbe raccogliere l’eredità come Capitale Regionale della Cultura 2025.

La presenza al Lido di Venezia sarà anche l’occasione per annunciare le date e il tema della 6^ edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, festival inserito nell’Apulia Cinefestival Network di Apulia Film Commission, che rappresenta un imprescindibile appuntamento per tutti i cinefili e camminatori che attraversano il Gargano.

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission.

Realizzata con il contributo di: Comune di Monte Sant’Angelo, La Massarìa, ADTM.

Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione, per la Direzione artistica di Luciano Toriello, è MAD – Memorie Audiovisive della Daunia. La sezione “Giornate degli Autori EXTRA” è realizzata in accordo con le “Giornate degli Autori”.

L’evento è realizzato in collaborazione con: Ass. “Archivio MAD”, “Monte Sant’Angelo Francigena”, “MooVeng”.