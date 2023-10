San Giovanni Rotondo, “Musicando insieme” contro la dispersione scolastica

Appuntamento sabato 7 ottobre in Parco del Papa con l’IPEOA “M. Lecce”, il Comune e la Regione Puglia. Sarà una grande festa con scuole, famiglie, parrocchie, associazioni ed enti locali all’insegna di un “patto educativo” di Comunità.

Un momento di condivisione, all’insegna dei valori della musica e della scuola. Tutto questo e molto altro è “Musicando insieme”, evento organizzato per sabato 7 ottobre 2023 dall’IPEOA “M. Lecce” di Manfredonia – San Giovanni Rotondo, in collaborazione con scuole, famiglie, parrocchie, associazioni ed enti locali all’insegna di un “patto educativo” di Comunità.

La manifestazione, che si terrà in Parco del Papa a San Giovanni Rotondo, è promossa dall’Istituto professionale alberghiero nell’ambito del progetto “Alleanze educative”, finanziato dalla Regione Puglia.

Il programma prevede l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti alle ore 9.00; i saluti istituzionali alle ore 9.30 e l’esibizione dei gruppi musicali scolastici, presentati dall’anchorman Ciro Iannacone, a partire dalle ore 10.00.

L’evento, che era stato già organizzato tre anni fa e bloccato per motivi di sicurezza a causa dell’emergenza sanitaria da covid 19, è rivolto a tutte le scuole del territorio ed esteso ai genitori. L’obiettivo è contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e il disagio giovanile con una risposta creativa e coinvolgente, quella della musica.

Il Santo Padre, invitato all’evento dall’IPEOA “M. Lecce”, ha inviato – per il tramite dell’Assessore Mons. Roberto Campisi – la benedizione apostolica, con “l’augurio di camminare sempre sulla via della gioia e della pace per costruire un mondo armonioso”. E questo è il senso dell’iniziativa.