Giovedì 30 novembre 2023 alle ore 15.00, presso la Sala Consiglio della CCIAA di Foggia in Via Michele Protano 7, si terrà un Workshop dal titolo: “La trasformazione Digitale per il Turismo:

trend, visioni e strategie un’opportunità per la Capitanata” destinato alle aziende del settore Turistico.

Continua così l’impegno da parte del CETMA (Centro di Progettazione, Design e Tecnologie dei Materiali), del DARE PUGLIA (Distretto Agroalimentare Regionale) e della CCIAA di Foggia (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), grazie al Protocollo d’intesa siglato da queste tre importanti realtà pugliesi, nel divulgare l’accesso ai servizi gratuiti in favore delle PMI di Capitanata.

Sarà un incontro rivolto a tutte le aziende che operano nell’ambito turistico e che necessitano di raggiungere una maturità digitale oltre a conoscere le opportunità che l’AI (Intelligenza Artificiale)

mette loro a disposizione.

Per partecipare al workshop, che si svolgerà sia in presenza che on-line, per agevolare tutti gli imprenditori distanti geograficamente dal capoluogo foggiano, basterà registrarsi al link riportato

qui di seguito: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-trasformazione-digitale-per-il-turismo754454001227 aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR36UJXf0dwijSpZuJ5FbzSSdUZjbOGR3fdpjJyHrYAak QNQnI9-kNIEKgA

L’incontro, della durata di tre ore circa, prevede dopo i saluti istituzionali dei partner, tre interventi tecnici sulla Realtà Aumentata, l’AI per il settore turistico, le opportunità del Data for Destination e due testimonianze, da parte di importanti imprenditori locali del settore ricettivo, che hanno già intrapreso la strada dell’innovazione per essere sempre più competitivi ed al passo con i tempi.

Si allega il programma dettagliato del workshop. La ratio della firma del Protocollo tra i tre Enti nasce dalla costituzione del CETMA-DIHSME HUB, uno dei 151 Poli di innovazione digitale con competenza territoriale relativa alla Puglia ed alla Basilicata, riconosciuti della Rete degli EDIH (European Digital Innovation Hub) che l’Unione

Europea e gli Stati Membri hanno selezionato e finanziato in tutte le Regioni di Europa per fornire servizi di innovazione per la Trasformazione Digitale alle piccole e medie imprese e alle

organizzazioni non economiche del settore pubblico.

Il CETMA-DIHSME HUB è un’organizzazione senza scopo di lucro, coordinata da CETMA, di cui DARE PUGLIA è membro oltre che Nodo Territoriale per la Provincia di Foggia e costituisce un punto di riferimento per le imprese interessate a rispondere alle sfide digitali mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali più avanzate.

In questa cornice non poteva mancare l’ente territoriale per eccellenza “casa di tutte le imprese”, ovvero la CCIAA di Foggia, peraltro già impegnata in attività che si inseriscono nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La Camera di Commercio, infatti, si occupa di diffondere la conoscenza di base sulle tecnologie in ambito Impresa 4.0 mediante l’istituzione dei Punti Impresa Digitale (PID) con l’obiettivo di

diffondere la cultura e la pratica digitale fra le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici aiutandole a comprendere, ed a migliorare il proprio grado di maturità digitale, tutti

interventi previsti dal programma triennale 2023-2025 su ‘La doppia transizione digitale ed ecologica’.

Ciò detto, da oggi le PMI di Capitanata avranno a disposizione uno Sportello Digitale per le Imprese che offrirà maggiori servizi, grazie al supporto di professionisti che potranno ascoltare le diverse esigenze e instradarle in percorsi virtuosi di crescita digitale.

Tali percorsi potranno essere totalmente gratuiti o finanziati valutando caso per caso.

Per poter fissare un primo colloquio online con il team di esperti basterà inviare una mail a: pid@fg.camcom.it e sarete ricontattati nel più breve tempo possibile.

Vi aspettiamo!