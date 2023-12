FestambienteSud, nella Green Cave Lavinia Mancusi con “a cruda voz”

Il 9 dicembre a Monte Sant’Angelo, come concerto di anteprima di FestambienteSud winter 2023

Il 9 dicembre 2023, alle ore 20.45 nella Green Cave, il centro culturale di Legambiente a Monte Sant’Angelo, il concerto di anteprima di FestambienteSud winter con LAVINIA MANCUSI, cantante e polistrumentista, in trio con Mauro Menegazzi e Iacopo Schiavo, lo spettacolo “a cruda voz”.

In principio fu la voce, non quella divina, quella del potere, ma “la voce cruda” della donna e dell’uomo a dare forma e memoria al mondo …cantando. A CRUDA VOZ, a voce cruda in esperanto – lingua che appartiene all’umanità e non ad un solo popolo – è uno spettacolo che ha come repertorio canti della tradizione popolare che mostrano l’essere umano nel suo sentire più profondo, in rapporto con un’esistenza cruda come la voce che la canta, radicata spesso nelle condizioni estreme di esilio, carcere, di lotta e d’amore. Voce nuda, spogliata, senza difese e migrante. Rumore vivo sopravvissuto all’oblio della storia. Uno spettacolo concepito come un discorso unico, dove la musica costruisce immagini e storie, ora struggenti e fiere, ora furiose e folli, innamorate e libere. A CRUDA VOZ sta sempre sul limite, in un instabile equilibrio…o è alba, o tramonto o tenebra, appena sotto il limen, la soglia.

Lavinia Mancusi nasce a Roma nel 1984. Il suo lavoro si svolge nel campo musicale soprattutto di origine etnica e popolare. Inizia a sette anni lo studio del violino con Massimo Pastorello presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma. Al 2006 risale l’incontro con la musica tradizionale italiana come polistrumentista e danzatrice nella formazione I Tamburi del Vesuvio con Nando Citarella. Studia con Lucilla Galeazzi (canto popolare) e Daniela Carletti (canto jazz e moderno). Con Gabriele Gagliarini approfondisce le ritmiche mediterranee e sudamericane. Del 2013 è la sua opera prima Semilla. Del 2018 è Semilla vol. II nel quale prosegue la ricerca fra le sonorità popolari, con uno sguardo al Sud America. Sempre al 2013 l’inizio della collaborazione con l’ensamble di musica mediterranea Takadum Orchestra di Simone Pulvano e Gabriele Gagliarini. Nel 2014 fonda, con Monica Neri e Rita Tumminia, il trio femminile Lamorivostri e si classificano fra i 9 finalisti del Premio Parodi 2016. Nel 2018 con il brano Teresa di mare è nella compilation Yayla-Musiche Ospitali. Nel 2015 inizia la collaborazione con il cantautore Alessandro Mannarino. Nel 2016 con Marco Abbondanza. Insieme al violinista Olen Cesari gira il mondo con il progetto ICO –International Clandestine Orkestra. Dal 2012 al 2017 voce solista e polistrumentista con Med Free Orchestra (ICompany), collaborando con Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Fausto Mesolella, Ennio Fantastichini, Erri De Luca, Francesco Baccini, La Rappresentante di Lista, Ilaria Graziano e Francesco Forni, Las Madalenas, Matteo Gabbianelli, Roy Paci e molti altri. Attualmente collabora con artisti del calibro di Daniele Sepe, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Muro del Canto, William Kentridge e altri. Nel 2019 ha partecipato alla XXX edizione di Musicultura, in finale con il brano Ninù e aggiudicandosi i premi “A certain regard” per la migliore esibizione e il Premio del Pubblico.

Ticket in Green Cave e su https://www.vivaticket.com/…/lavinia-mancusi-a…/223394

L’VIII edizione di FestambienteSud winter

Dal 27 al 29 dicembre, nel centro culturale Green Cave di Legambiente a Monte Sant’Angelo (Fg), torna FestambienteSud winter, alla sua VIII edizione. Titolo della rassegna “Guerre e Pace”, a spiegarne il motivo sono gli organizzatori “Ci è sembrato necessario porre l’attenzione su quanto sta accadendo nel mondo. La nostra idea è che mentre il silenzio accompagna la guerra, la parola, l’arte e l’incontro costruiscono pace”.

In attesa dell’edizione estiva del 2024, che celebrerà il ventennale del festival di Legambiente per il Sud Italia, l’edizione invernale aprirà con un’anteprima il 9 dicembre.

Dopo l’anteprima del 9 dicembre, con Lavinia Mancusi, saranno i sassofoni del musicista argentino Javier Girotto, con lo spettacolo “escenas en solo” ad il festival il 27 dicembre. Proseguono, il 28 dicembre, le sonorità di As Madalenas, alias Cristina Renzetti e Tatiana Valle, coppia artistica italo-brasiliana che ha incantato il pubblico di Vieste nella scorsa edizione estiva. Il 29 dicembre la chiusura teatrale con la replica dello spettacolo “acquazzone” scritto e interpretato dal giovane attore Giuseppe Armillotta.

I ticket si possono acquistare online su www.vivaticket.com o al botteghino presso la Green Cave, in via Garibaldi 27 a Monte Sant’Angelo. Attiva anche la 18 app, utilizzabile solo sul sito Vivaticket.

Il festival è promosso da Legambiente FestambienteSud, con il sostegno del Comune di Monte Sant’Angelo e dell’impresa MGS di Raffaele Totaro, che ringraziamo.

Per informazioni 3482649523

www.greencave.org

PROGRAMMA SPETTACOLI

ANTEPRIMA

9 dicembre 2023, ore 20.45

Lavinia Mancusi

“a cruda voz”

Concerto, ingresso 10 €

Lavinia Mancusi, voce, chitarra, violino e percussioni a cornice con Mauro Menegazzi alla fisarmonica e iacopo Schiavo alle chitarre.

A FESTAMBIENTESUD WINTER

27 dicembre 2023, ore 20.45

Javier Girotto

“escenas en solo”

ingresso 13 €

Presentazione di un repertorio completamente originale da solo che fa parte del disco “escenas en solo” utilizzando vari strumenti a fiato (clarinetto basso, saxes soprano e baritono e vari tipi di flauti andini) e anche elettronica, proponendo composizioni proprie in vari stili (tango, jazz, folclore argentino, musica classica).

Javier Edgardo Girotto nasce a Cordoba in Argentina. Dopo le prime esperienze giovanili a 19 anni vince una borsa di studio del Berklee College of Music diplomandosi in Professional Music “Cum Magna Laude”. A 25 anni il trasferimento a Roma dove inizia la sua lunga e solida carriera con formazioni da leader o prestigioso ospite. Dal 2009 al 2011 è stato insegnante nella cattedra jazz del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha tenuto innumerevoli seminari nei Conservatori di Pesaro, Lecce, Salerno, Como, Torino, Messina, Avellino, Saint Louis (Roma), Lima (Perù), Cordoba (Argentina)… Nel 2011 inizia la propria avventura discografica incidendo “Alrededores de la Ausencia”, cui segue “Araucanos”, registrato con gli Atem saxophone quartet, successivamente registra un disco in solo “ Escenas in solo “ e pubblica un libro con music for saxophone solo, di recente ha registrato per l’etichetta ACT “Tango Nuevo Revisited” di Javier Girotto Trio, presentato alla Filarmonica di Berlino nel maggio del 2019. Ha fatto 50 dischi a nome proprio come leader e proprie composizioni e più di 150 dischi come collaborazioni.

28 dicembre 2023, ore 20.45

As Madalenas “duo live”

ingresso 13 €

Cristina Renzetti & Tatiana Valle: Voci, chitarre, percussioni

In questo nuovo live As Madalenas presentano i brani del loro terzo disco omonimo uscito a maggio 2023 per Jando Music (Via Veneto Jazz) dove le due cantanti e poli-strumentiste si presentano anche in qualità di cantautrici, firmando la quasi totalità dei brani. Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia le due cantautrici festeggiano quest’anno dieci anni di attività live insieme, con centinaia di concerti all’attivo. Dopo il tour estivo con il nuovo quintetto, insieme a Ferruccio Spinetti (direttore artistico del disco), Roberto Taufic e Bruni Marcozzi tornano sul palco con la formazione scarna ed essenziale del duo per presentare i loro brani scritti a quattro mani, unire le loro voci, le chitarre, le percussioni, in concerto unico, pieno di freschezza e intensità.

29 dicembre 2023

Giuseppe Armillotta “acquazzone”

Ingresso 5 €

Lo spettacolo, monologo teatrale prodotto da FestambienteSud, è una storia, o meglio tante storie che si intrecciano tra loro, vorticosamente, vengono presentate allo spettatore energicamente, intermittenti e di breve durata proprio come un acquazzone. Lo spettacolo varia stile a seconda del momento, dal teatro di prosa alla poetry slam, la poesia performativa, la stand up comedy. È stato presentato in prima assoluta a FestambienteSud 2023, edizione dedicata al tema della risorsa idrica, e, a grande richiesta, viene riproposto nella edizione invernale.