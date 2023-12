Gargano Sailing da vita alla Veleggiata sotto l’albero 2023 _ FOTO

E’ stata una straordinaria giornata di Sole, Vento, Mare e tanta, tanta amicizia tra gli appassionati della vela del Gargano. La seconda edizione della Veleggiata sotto l’Albero, un evento organizzato dalla società Sportiva Gargano Sailing Club in collaborazione con il Centro Velico Gargano di Manfredonia e lo Yachting Club Marina del Gargano con il supporto logistico del porto Turistico Marina del Gargano. Base operativa dell’evento il Centro Nautico Sportivo Il Mandracchio. Inclusione sociale e mare d’inverno, perché a Manfredonia si può non essere solo “tipi da spiaggia” . Premi per tutti i partecipanti, tutti sul podio dell’armonia e dello stare bene assieme. Premiate le eccellenze giovanili della Gargano Sailing che nel corso dell’anno, nelle competizioni regionali e nazionali si sono distinte. Uno straordinario lavoro di squadra tra i circoli di Manfredonia che hanno finalmente rivissuto un bel momento di unione nello sport e la goliardia. Straordinario il lavoro del Presidente della Gargano Sailing Ilenia Clemente che ha coordinato e gestito in modo eccellente l’evento con la professionale collaborazione di Michelangelo Del Bravo direttore sportivo della Gargano Sailing e Rocco Guerra neo istruttore di vela coadiuvati da tutti i ragazzi che hanno preso parte a questo progetto di socializzazione. Supporto tecnico operativo a cura di Pasquale di Bari direttore tecnico del Centro Nautico Sportivo Il Mandracchio. Importante la vicinanza ed il ritorno ai grandi eventi velici di alcuni veterani del mondo della Vela pugliese, Lorenzo Di Candia e Massimo Tringale, eccellenze nella condivisione. Evento realizzato anche grazie alla collaborazione ed al contributo della Presidenza del consiglio della Regione Puglia, del gruppo Megamark (Famila – Doc – A&O), Olearia Clemente, Vineria Vero, Bar Marea, Borrelli, Mare Dentro, Obiettivo Mare, Tucson Pub. L’iniziativa ha beneficiato del patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, Puglia Promozione, Parco Nazionale del Gargano, Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, FIV (Federazione Italiana Vela), UISP (Sport per Tutti) sezione Vela, Autorità di Sistema Portuale del Mare Meridionale e Croce Rossa Italiana sezione di Manfredonia. Il ricavato delle quote di iscrizione della veleggiata sono state devolute in beneficienza a cura del Club Lions Manfredonia Host.

FOTO A CURA DI NICOLA MUSCATIELLO

Il brifing

La veleggiata dell’altura

La veleggiata dei ragazzi (le derive)

Il buffet

La premiazione