Deliceto, il 6 gennaio nel Castello del Natale arriva la Befana con tante sorprese per i bambini

La magia al Castello del Natale di Deliceto, non finisce mai con il suo caratteristico scialle e la scopa, la Befana è pronta a portare regali e giocattoli ai bambini. Nel cuore di Deliceto, dove la magia del Natale si fonde con la tradizione della Befana, sabato 6 gennaio a partire dalle ore 17, il castello di Deliceto apre a quanti, bambini in testa, vorranno vivere la giornata dell’Epifania tra luci, colori, sapori e spettacoli. La simpatica vecchietta, con la sua scopa e il suo sacco di dolciumi, porterà con sé un’atmosfera di festa e tradizione che coinvolgerà l’intera comunità di Deliceto e i tanti ospiti attesi da tutta la Puglia. “Chiudiamo il lungo periodo di festività natalizie – spiega l’assessora al turismo Adriana Natale – con un bilancio positivo. Deliceto e il suo castello anche quest’anno è stato uno dei luoghi della Puglia più visitati in assoluto con un incremento di turisti impressionante nei fine settimana quando b&b e ristoranti hanno fatto registrare il pienone. Vi aspettiamo sabato 6 gennaio per il gran finale della Befana”.

