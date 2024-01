Arriva al Dalla il pluripremiato spettacolo “Mattia e il nonno”, il viaggio di un nipote e un nonno alla scoperta dell’avventura più grande

Ritornano nel 2024 gli imperdibili appuntamenti domenicali di “con gli occhi aperti”, la sezione dedicata ai sognatori di tutte le età e a tutti coloro che si sentono famiglia di “futura”, la stagione del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi.

Domenica 21 gennaio alle ore 18.00 andrà in scena “Mattia e il nonno”, titolo pluripremiato di Factory Compagnia Transadriatica. Lo spettacolo, che vedrà in scena l’attore Ippolito Chiarello per la regia di Tonio De Nitto, è ispirato al romanzo omonimo – pubblicato da Einaudi Ragazzi – di Roberto Piumini.

In un racconto poetico e onirico, lo spettacolo narra di una lunga e inaspettata passeggiata, che forse ha la dimensione di un sogno, fra un nonno e un nipote che si preparano al distacco. In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto scritto con tanta dolcezza. Un racconto che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita.

Fra un passaggio e l’altro, il nonno insegna a Mattia a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi, per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e, soprattutto, non smettere mai di cercare.

Il racconto, così, diventa un farmaco, uno di quelli che tutti gli adulti avremmo dovuto avere la fortuna di conoscere da piccoli per imparare a recepire la separazione come questo cammino tra nonno e nipote che somiglia a un viaggio che non fa più paura.

Questa produzione, molto apprezzata dal pubblico e dalla critica teatrale, ha vinto come miglior spettacolo dell’anno per bambini e ragazzi il Premio Eolo Award 2020 e la menzione speciale della giuria al Festival Festebà 2011. L’Eolo ha motivato così la premiazione: “Per aver proposto con estrema poesia e delicatezza, traendo dal libro omonimo di Roberto Piumini, il tema della morte, così spinoso da offrire al pubblico dei ragazzi. Per mezzo dell’interpretazione felice e leggera di Ippolito Chiarello, lo spettacolo si muove sulla sapiente e immediata riscrittura che Tonio De Nitto ha fatto del libro. La narrazione dell’interprete ci accompagna amorevolmente, mano nella mano, in compagnia del piccolo Mattia e di suo nonno, che da poco lo ha lasciato, in un viaggio fantastico attraverso uno scenario sempre vivo e pulsante, che ci farà comprendere in modo poeticamente profondo come tutte le persone che abbiamo amato non spariranno mai, rimanendo in maniera durevole dentro di noi”.

“Mattia e il nonno” è uno spettacolo coprodotto da Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con Nasca Teatri di Terra. Con Ippolito Chiarello, di Roberto Piumini, tratto dal romanzo omonimo pubblicato da Einaudi Ragazzi. Adattamento e regia di Tonio De Nitto, musiche di Paolo Colella, costume di Lapi Lou, luci di Davide Arsenio, tecnico Antonio Longo.

Il biglietto è al costo di 7 euro (platea primo settore), 6 euro (platea secondo settore), 5 euro (galleria). Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.