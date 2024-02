I commenti di Mondo Gino Lisa sui nuovi orari dei voli

«Sono pienamente soddisfatto del risultato dell’ottimo lavoro svolto dalla Regione Puglia, da Aeroporti di Puglia e dalla compagnia aerea Lumiwings», sono i commenti a caldo di Sergio Venturino, Presidente di Mondo Gino Lisa.

«Siamo felici che alcune idee venute fuori dalla nostra recente Indagine di Mercato sul Gino Lisa si siano trasformate in realtà, come su tutte il perfezionamento dell’orario dei voli per gli imprenditori e l’introduzione di Bergamo come possibilità di rientro in giornata su Milano, grazie ai frequentissimi collegamenti bus che conducono alla metropolitana di Cascina Gobba o direttamente alla stazione Centrale, nonchè nel prossimo futuro grazie al treno», prosegue il Presidente dell’Associazione per lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto e del circondario.

«Concentrare tutte le energie sulla destinazione più importante servirà certamente e irrobustire lo “zoccolo duro” dello scalo aereo, dando la possibilità di volare tutti i giorni, nonché di focalizzare l’attenzione sul weekend per chi rientra a Foggia a trovare i propri cari».

Sul collegamento con Torino, Venturino chiarisce: «Malpensa è a metà strada tra Torino e Milano ed è collegata benissimo con dei bus ogni ora che portano al centro del capoluogo piemontese, rappresentando una robustissima alternativa a chi ancora si rivolge ad aeroporti limitrofi».

Infine, sulla presunta assenza del volo il venerdi, Venturino aggiunge: «si tratta sicuramente di un refuso o di una dimenticanza nel comunicato stampa, siamo sicuri che la compagnia opererà il volo nel tardo pomeriggio, per questo attendiamo il caricamento dell’operativo sui sistemi di vendita».

«Siamo fiduciosi che ci potrà essere anche qualche ulteriore sorpresa per l’estate» – conclude Venturino.