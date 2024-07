Prosegue la campagna informativa di Mondo Gino Lisa sull’Aeroporto di Foggia

Grande successo per la campagna informativa di Mondo Gino Lisa sull’Aeroporto Gino Lisa di Foggia. I primi 2500 pieghevoli già realizzati dall’associazione sono andati a ruba, situazione che dimostra l’alto interesse del pubblico per lo scalo foggiano e le sue potenzialità.

Per rispondere a questa crescente richiesta, Mondo Gino Lisa ha deciso di stampare altri 2.500 pieghevoli (per un totale di temporaneo di 5.000) che continueranno ad essere distribuiti sul territorio. I pieghevoli, dal design accattivante e ricco di informazioni, rappresentano un vero e proprio strumento di viaggio da portare con sé per un’esperienza di volo serena e confortevole.

Al loro interno, infatti, è possibile trovare tutte le informazioni utili per chi sceglie di volare da Foggia: orari dei voli, collegamenti con autobus e pullman, servizi di autonoleggio, parcheggi, taxi e tanto altro ancora.

«Siamo entusiasti del successo della nostra campagna informativa», dichiara Sergio Venturino, Presidente di Mondo Gino Lisa. «I pieghevoli si sono rivelati uno strumento prezioso per i viaggiatori, che finalmente possono avere a portata di mano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per organizzare il loro volo da Foggia. Questo è solo il primo passo del nostro impegno per lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto e del territorio circostante. La ristampa è avvenuta grazie al contributo economico di alcuni Soci che hanno voluto fare la loro spontanea donazione alla nostra Associazione, condividendone lo spirito e gli obiettivi».

«La campagna informativa di Mondo Gino Lisa sull’Aeroporto di Foggia viaggia anche online, per poter raggiungere anche i territori direttamente e indirettamente connessi al Gino Lisa», dichiara Andrea Casto, vice Presidente di Mondo Gino Lisa. «Da qualche mese stiamo producendo giornalmente contenuti sui nostri social media per far conoscere l’Aeroporto di Foggia, informare sull’offerta di volo presente e fornire mille motivi per scegliere di volare da o per Foggia. I risultati sono evidenti, sia in termini di interazioni che di riscontro in termini di passeggeri che stanno volando. L’educazione alla cultura del volo è uno degli obiettivi della nostra associazione: far comprendere le peculiarità dell’offerta di Foggia rispetto ad altre presenti sul mercato aereo o terrestre è fondamentale per costruire lo zoccolo duro che deve permanere nel tempo. In questo senso stiamo collaborando con il territorio, che è la chiave di sviluppo per uno scalo aeroportuale come motore economico. Forniremo dettagli su queste iniziative in corso d’opera».

Mondo Gino Lisa, inoltre, ha fatto del proprio sito web www.mondoginolisa.it/aeroporto un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che desiderano volare da Foggia. Sul sito è possibile trovare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Orari dei voli

Voli in tempo reale

Servizi di collegamento da e per l’aeroporto

Servizi di autonoleggio e NCC

Taxi

Informazioni utili per viaggiare dall’Aeroporto di Foggia

nonchè, grazie alla collaborazione tra Mondo Gino Lisa e Metaurobus S.r.l., sono stati rimodulati gli orari dei pullman che collegano lo scalo foggiano con le principali località del Gargano e dei Monti Dauni, a cui si aggiungono anche quelli verso la Campania.

Mondo Gino Lisa ha infatti realizzato sul proprio sito e continua a proporre agli utenti un motore di ricerca di voli+pullman. Questo strumento permette a chiunque di pianificare il proprio viaggio in modo semplice e veloce, trovando la combinazione volo+pullman più adatta alle proprie esigenze. Che si tratti di raggiungere il Gargano (Manfredonia, Mattinata, Vieste, Peschici, Vico del Gargano – San Menaio e Rodi Garganico), i Monti Dauni (Candela, Ascoli Satriano, Sant’Agata di Puglia e Accadia) o la Campania (Lacedonia, Vallata, Grottaminarda, Castel del Lago, Mercogliano e Napoli) da uno degli aeroporti collegati di Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo o Torino, o viceversa, il motore di ricerca visualizza automaticamente la migliore soluzione di viaggio tramite l’Aeroporto di Foggia e propone i pulsanti di acquisto diretto dei biglietti del volo e del pullman, nonchè la posizione Google Maps delle fermate di riferimento.

«Mondo Gino Lisa è l’unica realtà che si sta impegnando concretamente per sostenere l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia», conclude Sergio Venturino. «Tutti coloro che volessero dare un contributo sotto forma di donazione volontaria, possono adesso farlo attraverso il nostro sito (cliccando qui). Invitivamo anche a condividere le nostre informazioni che pubblichiamo sui canali social con tutti i propri conoscenti. Insieme, possiamo fare la differenza e contribuire al successo del nostro aeroporto».